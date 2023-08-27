В россии официально подтвердили смерть пригожина
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Следственный комитет россии подтверждает смерть владельца чвк "вагнер" евгения пригожина в авиакатастрофе в тверской области рф, пишут российские СМИ, передает УНН.
Детали
Как сообщили в ск рф, опознание погибших при крушении самолета в тверской области рф завершено, среди них - пригожин.
По результатам проведения молекулярно-генетических экспертиз личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе, говорится в аудиокомментарии руководителя управления взаимодействия со СМИ ск рф светланы петренко.
Дополнение
Вечером 23 августа в тверской области рф разбился самолет основателя "вагнера" пригожина. Бизнес-джет, среди пассажиров которого числился пригожин, совершал рейс из москвы в санкт-петербург. В нем находилось 10 человек, в том числе трое членов экипажа. Обнаружены тела всех десяти человек, которые были в самолете.
24 августа в россии начала появляться противоречивая информация об опознании тела пригожина.