Катастрофа літака у рф: серед пасажирів був зазначений євген пригожин - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У літаку, що розбився в рф, серед пасажирів був зазначений керівник пвк "вагнер" євген пригожин. Про це із посиланням на Росавіацію повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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"У літаку, що розбився в тверській області, серед пасажирів був євген пригожин... Розпочато розслідування катастрофи літака Embraer", - пише ТАСС із посиланням на Росавіацію.
Додамо
За даними мнс рф, які наводить Baza, літак, яким летів євген пригожин, здійснював переліт з москви до санкт-петербурга.
На борту перебували 10 осіб, з них 3 члени екіпажу.
Нагадаємо
Попередньо, у рф розбився не військовий борт, а літак керівника пвк "вагнер" євгена пригожина.