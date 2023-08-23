Катастрофа самолета в рф: среди пассажиров был указан евгений пригожин - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В самолете, разбившемся в рф, среди пассажиров был указан руководитель пвк "вагнер" евгений пригожин. Об этом со ссылкой на Росавиацию сообщают росСМИ, передает УНН.
Цитата
"В самолете, разбившемся в тверской области, среди пассажиров был евгений пригожин... Начато расследование катастрофы самолета Embraer", - пишет ТАСС со ссылкой на Росавиацию.
Добавим
По данным мчс рф, которые приводит Baza, самолет, на котором летел евгений пригожин, совершал перелет из москвы в санкт-петербург.
На борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа.
Напомним
Предварительно, в рф разбился не военный борт, а самолет руководителя пвк "вагнер" евгена пригожина.