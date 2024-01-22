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Буданов заявляет об отсутствии доказательств смерти пригожина

Буданов заявляет об отсутствии доказательств смерти пригожина

Киев  •  УНН

22 январь 2024, 07:19  •  23717 просмотра

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Глава Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что нет никаких доказательств гибели главаря "вагнеровцев" евгения пригожина в авиакатастрофе в августе прошлого года.

Нет ни одного доказательства, что главарь "вагнеровцев" евгений пригожин мертв, заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Financial Times, передает УНН.

Детали

По его словам, россии помогают пополнившие ряды военных для войны в Украине наемные группы. В частности, представители ЧВК "вагнер", которая была основана евгением пригожиным.

"Вагнер существует", - сказал Буданов, отвергая сообщения о том, что ЧВК было расформировано. 

"А если говорить о пригожине, то я бы не спешил с выводами", - сказал он, ссылаясь на сообщения о гибели пригожина в авиакатастрофе в прошлом году.  

Я не говорю, что он не умер или что он мертв. Я говорю, что нет никаких доказательств, что он мертв

- заявил Буданов.

Напомним

23 августа самолет на котором находился главарь "вагнеровцев" евгений пригожин разбился  в тверской области. Жертвами авиакатастрофы стали все десять человек, находившихся на борту.

27 августа следственный комитет россии подтвердил смерть владельца пвк "вагнер" евгения пригожина в авиакатастрофе в тверской области рф.

Зеленский: Россия должна почувствовать, что больше всего от агрессии теряет сам агрессор21 январь 2024, 20:00 • 92544 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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