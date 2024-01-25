У Харківському військовому гарнізоні спростували інформацію про присутність окупантів у Плетенівці

У деяких ЗМІ з’явилася неправдива інформація про начебто присутність окупаційних військ у Плетенівці на Харківщині. Фейк спростував бригадний генерал юстиції, начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник, передає УНН.

Мушу вас заспокоїти та запевнити, що ніяких рашистів там нема. Селище під контролем української влади. І якщо путінські війська виявлять бажання почати рух у цьому напрямку, то єдину присутність, на яку вони можуть розраховувати там – велика братська могила з російського м’яса та заліза