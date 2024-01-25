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У Харківському військовому гарнізоні спростували інформацію про присутність окупантів у Плетенівці

У Харківському військовому гарнізоні спростували інформацію про присутність окупантів у Плетенівці

Київ • УНН

 • 23664 перегляди

Повідомлення про окупаційні війська у Плетенівці Харківської області не відповідають дійсності, заявив генерал-майор юстиції Сергій Мельник. Він підтвердив, що село перебуває під контролем України.

У деяких ЗМІ з’явилася неправдива інформація про начебто присутність окупаційних військ у Плетенівці на Харківщині. Фейк спростував бригадний генерал юстиції, начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник, передає УНН.

Мушу вас заспокоїти та запевнити, що ніяких рашистів там нема. Селище під контролем української влади. І якщо путінські війська виявлять бажання почати рух у цьому напрямку, то єдину присутність, на яку вони можуть розраховувати там – велика братська могила з російського м’яса та заліза 

- написав Сергій Мельник в Тelegram.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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