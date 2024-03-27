На ВОТ Луганщины враг массово раздает повестки, будто "формируют мобилизационный резерв" - Лысогор

На оккупированной россиянами части Луганской области новые признаки принудительной мобилизации, в частности в Сорокино и Молодогвардейске массово раздают повестки. В учебных заведениях в так называемой "лнр" проводят уроки пропаганды, в одной из школ так называемой "лнр" уроки пропаганды слушают находясь на коленях, пишет начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор, передает УНН.

Детали

В Луганской ОГА сообщили о ситуации на оккупированных и деоккупированных территориях:

Сорокино и Молодогвардейске на этой неделе стали массово раздавать повестки. Пытаясь успокоить население, военные рф уверяют, что это не означает попадание на войну с завтрашнего дня. Будто формируют мобилизационный резерв, - информирует руководитель Луганской ОВА Артем Лысогор в своем Telegram.

Указывается, что пока плановые показатели принудительной мобилизации представители рф не объявляли, но местные считают - "то, что ожидалось после выборов, началось".

Кроме того, в так называемой "лнр" проводят уроки пропаганды.

По понедельникам в учебных заведениях в так называемой "лнр" проводят уроки пропаганды. В частности, рассказывают о "единстве народов рф". По приказу директора одной из школ, во время таких занятий дети должны слушать о единстве "народа лнр", находясь на коленях. Так ломают поколения будущего, - отмечает Лысогор.

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Относительно боевых действий, согласно информации Луганской ОГА атакующие действия ВС РФ были сосредоточены на Белогоровском направлении. Штурмы проводились с применением авиации и артиллерии различных калибров. Сейчас все попытки врага продвинуться вперед на этом участке остановлены.

Также продолжается фиксация последствий нынешних ударов по нашим деоккупированным селам, пишет Лысогор.

Напомним,

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