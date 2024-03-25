Оккупанты на ВОТ сгоняют "бюджетников" на митинги в память погибших в москве

Оккупанты принудительно сгоняют украинцев с оккупированных территорий для акций в память погибших в москве. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

По данным Центра, под давлением принуждения, оккупанты организуют акции в память о погибших в москве, заставляя бюджетников с временно оккупированных территорий принимать участие в них. Это делается с целью продемонстрировать "единство народов". Кроме того, россияне выставляют требования к школам по организации тематических акций среди детей, в рамках которых ученики создают открытки.

"На россии традиционно имитируют любые акции, и делают из этого спектакль, даже если речь идет о скорби", - говорится в сообщении.

Напомним

Теракт в концертном зале "Крокус Сити" в Красногорске московской области унес жизни по меньшей мере 137 человек, что делает его самым смертоносным нападением в россии за последние два десятилетия.