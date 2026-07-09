Генштаб подтвердил поражение 12 танкеров, буксира, сухогруза и нефтяного терминала РФ

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение 12 танкеров, буксира, сухогруза, нефтяного терминала и склада боеприпасов противника, пишет УНН.

Детали

"В ночь на 9 июля в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных военных и военно-экономических целей противника", - говорится в сообщении Генштаба.

Поражены 12 танкеров, один буксир и один сухогруз российской федерации в акватории Азовского моря. Степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются - сообщили в Генштабе.

Пораженные суда, как сообщается, использовались, в частности, для поставки горюче-смазочных материалов группировкам войск российской федерации, а также для транспортировки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций. Они обеспечивают экспорт энергоносителей, что является одним из ключевых источников финансирования войны против Украины.

Также нанесено поражение нефтеналивному терминалу "Юг Руси" в Батайске (Ростовская обл., рф). Зафиксирован пожар в районе предприятия - отметили в Генштабе.

Степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.

Указанный объект, как отмечено, обеспечивает перевалку нефтепродуктов для экспорта и используется для обеспечения горюче-смазочными материалами группировок войск рф на южном направлении, а также для получения валютных поступлений, направляемых на финансирование вооруженной агрессии против Украины.

"Также поражен склад боеприпасов противника в районе Сорокино Луганской области", - сказано в сообщении Генштаба.

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Силы обороны Украины методично наносят удары по различным объектам врага на оккупированных территориях. Так был поражен ряд энергетических объектов в оккупированном Крыму. После атаки в ночь на 6 июля, по сообщениям местных пабликов, весь полуостров остался без электроэнергии, в некоторых районах также пропала связь.

Следует добавить, что в течение июня украинские военные с помощью middle-strike БПЛА украинского производства уже нанесли поражение по ключевым крымским мостам у Чонгара и Армянска. Удары были нанесены с помощью беспилотников FP-2, производства Fire Point, и "Бегемот". По мосту, соединяющему Херсонскую область с Крымом в Чонгаре, били дважды – в ночь с 6 на 7 июня, и в ночь на 9 июня. Были поражены и другие мосты, в частности из Геническа на Арабатскую стрелку, два моста через Северо-Крымский канал, железнодорожный мост через Северо-Крымский канал.