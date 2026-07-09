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Зеленский подтвердил поражение пяти объектов российского нефтяного комплекса

Киев • УНН

 • 1816 просмотра

Президент Зеленский подтвердил поражение двух нефтебаз в Ставрополе и Твери, резервного хранилища топлива и нефтетерминала. Удары нанесли воины СБУ и Сил обороны Украины.

Зеленский подтвердил поражение пяти объектов российского нефтяного комплекса

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение двух нефтебаз — в Ставрополе и Твери за 500 км, резервного хранилища для горючего примерно за 800 км, нефтеперекачивающей станции в Уфе почти за 1500 км, нефтетерминала в Ростовской области за 200 км от линии фронта, пишет УНН.

Детали

"Наши воины выполняют план дальнобойных санкций в ответ на затягивание войны и российские удары. Накануне были важные поражения по объектам, которые обеспечивают российский нефтяной комплекс и работают на военную политику", — написал Зеленский в соцсетях в среду.

Воины СБУ поразили две нефтебазы – в Ставрополе и Твери. Обе примерно за 500 километров от линии фронта. Также подразделения Сил обороны Украины поразили резервное хранилище для накопления и хранения горючего. Расстояние от линии фронта – около 800 километров. В российской Уфе применили санкции по нефтеперекачивающей станции почти за 1500 километров от нашей границы. А также был санкционирован нефтеналивной терминал в Ростовском регионе, что примерно за 200 километров от линии фронта

- сообщил Зеленский.

Президент выразил благодарность "всем нашим воинам, которые ежедневно делают такие результаты возможными".

"Мы давно предложили россии закончить эту войну, и каждый день затягивания должен приносить ощущение войны туда, откуда это всё началось, – в россию", - подчеркнул Зеленский.

Юлия Шрамко

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