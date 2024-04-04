На ВОТ Запорожской области захватчики планируют призыв жителей в армию россии, усиливаются фильтрационные мероприятия - глава Запорожской ОГА

После завершения "выборов" путина, российская оккупационная администрация ВОТ Запорожье собирается привлечь максимальное количество жителей для срочной службы в вс рф. В рамках этих планов в очередной раз усилились массовые фильтрационные мероприятия на территории Токмака, Бердянска и Мелитополя, передает УНН, с ссылкой на заявление председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова в эфире телемарафона.

На вопрос о том, как меняется отношение оккупантов к украинцам на временно оккупированной территории, Федоров отметил о мобилизационных мероприятиях российских оккупантов и усилении захватчиками методов фильтрации.

После проведения фейковых выборов путина, оккупанты начали делать ряд вещей: прежде всего, - мобилизация на срочную службу; они называют, что это будет чисто срочная служба, но мы понимаем, чем она заканчивается. Она завершается тем, что оккупанты будут максимально направлять жителей ВОТ на линию фронта - сообщил Федоров.

По словам главы Запорожской ОВА, пока сложно ответить какое это будет количество людей.

Если мы говорим о мобилизационном потенциале на временно оккупированной части Запорожской области, то это 50 000 человек. Так что срочников точно будет меньше, но они будут максимально пытаться забрать наших жителей в ряды вс рф - сказал он.

Также в рамках этого плана проводятся массовые фильтрационные мероприятия, заявил Федоров.

Массовые фильтрационные мероприятия сейчас в очередной раз усилились. Снова появились те мобильные блокпосты, которые они ранее применяли. В основном это происходит на территории Токмака, Бердянска и Мелитополя. Враг проводит массовую фильтрацию гражданского населения. - предупредил председатель Запорожской областной государственной администрации.

Напомним,

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