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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

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3 апреля 2024, 12:20  •  133436 просмотра

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На ВОТ Запорожской области захватчики планируют призыв жителей в армию россии, усиливаются фильтрационные мероприятия - глава Запорожской ОГА

После путинских фейковых "выборов" российские оккупанты планируют принудительно призвать в вооруженные силы рф максимальное количество жителей оккупированной части Запорожской области. С этой целью усиливаются фильтрационные мероприятия в Токмаке, Бердянске и Мелитополе и других населенных пунктах ВОТ.

Война •   •  8661 просмотра
На ВОТ Запорожской области захватчики планируют призыв жителей в армию россии, усиливаются фильтрационные мероприятия - глава Запорожской ОГА

Децентрализация генерирующих мощностей позволит обезопасить энергосистему от массированного ракетного террора - Кудрицкий

Руководитель "Укрэнерго" считает, что единственный способ защитить энергосистему Украины от российских атак - это децентрализовать генерирующие мощности, построив сотни малых электростанций вместо того, чтобы полагаться на несколько крупных.

Война •   •  9121 просмотра
Децентрализация генерирующих мощностей позволит обезопасить энергосистему от массированного ракетного террора - Кудрицкий

Кулеба: Помощь от США поступит до ноября

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ожидает, что заблокированная американская военная помощь поступит до ноября.

Война •   •  11315 просмотра
Кулеба: Помощь от США поступит до ноября

Готовил ракетные удары по аэродромам Кировоградщины: агент фсб получил 15 лет тюрьмы

Жителя Кропивницкого приговорили к 15 годам заключения за попытку предоставить фсб россии информацию, которая бы позволила нанести ракетные удары по аэродромам Кировоградщины.

Война •   •  11332 просмотра
Готовил ракетные удары по аэродромам Кировоградщины: агент фсб получил 15 лет тюрьмы

Германия реорганизует вооруженные силы: сделает их пригодными для ведения войны - Писториус

Германия реорганизует свои вооруженные силы, чтобы сделать их пригодными для ведения войны на фоне российской агрессии.

Новости Мира •   •  9308 просмотра
Германия реорганизует вооруженные силы: сделает их пригодными для ведения войны - Писториус

Шмыгаль встретился с Президентом Латвии: говорили о расширении оборонного сотрудничества и конфискации российских активов

Во время визита в Ригу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом совместные планы по расширению сотрудничества, запуску совместного оборонного производства, вступлению Украины в ЕС и НАТО, конфискации российских активов в Латвии и усилению сотрудничества в сфере безопасности между двумя странами.

Война •   •  10070 просмотра
Шмыгаль встретился с Президентом Латвии: говорили о расширении оборонного сотрудничества и конфискации российских активов

Равно площади некоторых государств мира: сколько территорий Украины потенциально опасны из-за возможного минирования

Около 26% территории Украины, около 156 000 квадратных километров, являются потенциально опасными из-за заминирования в результате российского террора.

Война •   •  8871 просмотра
Равно площади некоторых государств мира: сколько территорий Украины потенциально опасны из-за возможного минирования

Поддерживает вторжение в Украину: двукратного олимпийского чемпиона рф не допустили к Олимпиаде-2024

Двукратному олимпийскому чемпиону по борьбе Абдулрашиду Садулаеву запретили участвовать в квалификации к Олимпиаде-2024 из-за его поддержки российского вторжения в Украину и членства в клубе "Динамо".

спорт •   •  8007 просмотра
Поддерживает вторжение в Украину: двукратного олимпийского чемпиона рф не допустили к Олимпиаде-2024

Молодая украинская модель стала жертвой ДТП с участием Ferrari в Италии - СМИ

Украинская модель Анна Краевская, 21 год, погибла в аварии Ferrari в Италии в Пасхальное воскресенье после того, как автомобиль, за рулем которого был швейцарский диджей, врезался в ограждение на скорости 200 миль в час.

Криминал и ЧП •   •  10196 просмотра
Молодая украинская модель стала жертвой ДТП с участием Ferrari в Италии - СМИ

Во Львове ученик распылил перцовый баллончик в школе: трое детей в больнице

Ученик распылил перцовый баллончик в школе во Львове, в результате чего трое детей были госпитализированы, еще семеро пострадали.

Криминал и ЧП •   •  9987 просмотра
Во Львове ученик распылил перцовый баллончик в школе: трое детей в больнице