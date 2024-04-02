Федоров: первые прототипы дронов с ИИ могут появиться на поле боя уже до конца года

В Украине тестируют технологию дронов на основе искусственного интеллекта. Об этом рассказал Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Welt, пишет УНН.

Детали

По его словам, мы находимся в процессе выполнения первого важного шага, а именно продвижения компаний, которые разрабатывают такие системы, которые способны обнаруживать цель и подводить дроны к цели.

Сейчас эта технология находится на стадии тестирования. Технологически я не вижу проблемы. Ее можно быстро решить - добавляет Федоров.

Он говорит, что следующий шаг - связь дронов, ведь они образуют рои для поражения вражеской техники. Но для того, чтобы выполнить эту задачу, сначала должны быть решены предыдущие задачи: радиочастотное планирование, целеполагание и прочее.

Искусственный интеллект все чаще становится незаменимым компонентом в военных технологиях. Я считаю, что первые прототипы могут появиться на поле боя уже к концу года. Конечно, пока что не массово - сказал он.

Украина увеличила производство дронов, поражающих цели за 1000 км - Федоров в интервью Welt