Оккупанты планируют принуждать к службе в ВС РФ сотрудников тюрем ВОТ Луганщины - Лысогор

На временно оккупированной территории Луганщины российские захватчики планируют привлекать к боевым действиям сотрудников тюрем. В то же время речь идет о заключении контрактов для работы в "особых условиях" и повышение предельного возраста пребывания на службе в рядах оккупационных войск. Об этом сообщил на своей странице в Telegram глава Луганской ОГА Артем Лысогор, передает УНН.

Сотрудников тюрем на оккупированной Луганщине россияне будут принудительно привлекать к боевым действиям. Соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении. Предусмотрено и заключение краткосрочных контрактов для работы в "особых условиях" без личного согласия. Также будет повышен предельный возраст пребывания на службе - говорится в сообщении.

Дополнение

По данным Луганской ОГА, российские оккупанты анонсируют обустройство шести свалок в так называемой "лнр". Речь идет о временно оккупированных украинских городах: Луганск, Северодонецк, Антрацит, Белокуракино, Сорокино и Первомайск. Свозить мусор туда планируют не только из захваченных территорий, но и из соседних регионов РФ.

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