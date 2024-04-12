Под вражеский огонь попали украинские полицейские, которые привезли помощь жителям Луганщины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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luhanskЛуганск
Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
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Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

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Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
  •  122721 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
  •  118666 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
  •  133665 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  160081 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139276 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134134 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117630 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
10 апреля 2024, 06:41  •  100266 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  116030 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

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Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  181174 просмотра
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

10 апреля 2024, 15:37  •  189600 просмотра
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9 апреля 2024, 13:31  •  230960 просмотра

Под вражеский огонь попали украинские полицейские, которые привезли помощь жителям Луганщины

Сотрудники украинской милиции, которые доставляли помощь жителям Макеевки Луганской области, попали под обстрел российских войск во время раздачи продуктов питания и строительных материалов.

Общество •   •  2308 просмотра
Под вражеский огонь попали украинские полицейские, которые привезли помощь жителям Луганщины

На Житомирщине разоблачен заключенный, который после выхода из тюрьмы должен был помогать вражеским ДРГ на севере

В одной из исправительных колоний Житомирской области агент фсб вербовал заключенных для помощи российским диверсионным группам на севере Украины.

Война •   •  2783 просмотра
На Житомирщине разоблачен заключенный, который после выхода из тюрьмы должен был помогать вражеским ДРГ на севере

МВД Эстонии предложило признать московский патриархат террористической организацией

Министр внутренних дел Эстонии предлагает признать московский патриархат террористической организацией, чтобы запретить его деятельность в Эстонии из-за поддержки войны россии против Украины.

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МВД Эстонии предложило признать московский патриархат террористической организацией

В россии ночью дроны атаковали новошахтинский НПЗ - росСМИ

Четыре беспилотника ночью атаковали новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в ростовской области россии, один из них упал на территории завода.

Новости Мира •   •  5183 просмотра
В россии ночью дроны атаковали новошахтинский НПЗ - росСМИ

Количество жертв атаки рф на Одесскую область возросло до 6

56-летний мужчина умер в больнице, увеличив количество жертв российских обстрелов Одесской области 10 апреля до шести.

Война •   •  6609 просмотра
Количество жертв атаки рф на Одесскую область возросло до 6

россияне за сутки обстреляли 12 населенных пунктов Донетчины, есть раненый

46-летний житель Красногоровки получил ранения и 39 гражданских объектов были повреждены в результате российских обстрелов 12 населенных пунктов в Донецкой области.

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россияне за сутки обстреляли 12 населенных пунктов Донетчины, есть раненый

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Национальный военно-мемориальный комплекс, включающий военное кладбище и музей, будет построен в 8 этапов в течение 129 месяцев (почти 11 лет) в Киевской области на площади более 265 гектаров.

Общество •   •  20225 просмотра
Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

"Одними словами путина не остановить": глава дипломатии ЕС призвал ускорить военную помощь Украине, включая ПВО

ЕС должен предоставить больше военной помощи, включая системы противовоздушной обороны и ракеты класса "земля-воздух", чтобы помочь Украине защититься от варварских атак россии на ее население и инфраструктуру.

Война •   •  10487 просмотра
"Одними словами путина не остановить": глава дипломатии ЕС призвал ускорить военную помощь Украине, включая ПВО

Пытались пересечь границу под прикрытием представителей Красного Креста: на Закарпатье уклонистам сообщили о подозрении

Пяти мужчинам в возрасте от 20 до 40 лет сообщено о подозрении за попытку незаконного пересечения украинско-румынской границы под видом представителей Красного Креста с использованием поддельных документов и форменной одежды.

Война •   •  9064 просмотра
Пытались пересечь границу под прикрытием представителей Красного Креста: на Закарпатье уклонистам сообщили о подозрении

США одобрили передачу Украине 22 норвежских F-16

США дали "зеленый свет" на передачу Украине 22 норвежских истребителей F-16 вместе с двигателями, вспомогательными материалами, запасными частями и другим необходимым оборудованием.

Война •   •  16246 просмотра
США одобрили передачу Украине 22 норвежских F-16