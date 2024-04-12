Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
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Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорийЭксклюзив
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Под вражеский огонь попали украинские полицейские, которые привезли помощь жителям Луганщины
Сотрудники украинской милиции, которые доставляли помощь жителям Макеевки Луганской области, попали под обстрел российских войск во время раздачи продуктов питания и строительных материалов.
На Житомирщине разоблачен заключенный, который после выхода из тюрьмы должен был помогать вражеским ДРГ на севере
В одной из исправительных колоний Житомирской области агент фсб вербовал заключенных для помощи российским диверсионным группам на севере Украины.
МВД Эстонии предложило признать московский патриархат террористической организацией
Министр внутренних дел Эстонии предлагает признать московский патриархат террористической организацией, чтобы запретить его деятельность в Эстонии из-за поддержки войны россии против Украины.
В россии ночью дроны атаковали новошахтинский НПЗ - росСМИ
Четыре беспилотника ночью атаковали новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в ростовской области россии, один из них упал на территории завода.
Количество жертв атаки рф на Одесскую область возросло до 6
56-летний мужчина умер в больнице, увеличив количество жертв российских обстрелов Одесской области 10 апреля до шести.
россияне за сутки обстреляли 12 населенных пунктов Донетчины, есть раненый
46-летний житель Красногоровки получил ранения и 39 гражданских объектов были повреждены в результате российских обстрелов 12 населенных пунктов в Донецкой области.
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
Национальный военно-мемориальный комплекс, включающий военное кладбище и музей, будет построен в 8 этапов в течение 129 месяцев (почти 11 лет) в Киевской области на площади более 265 гектаров.
"Одними словами путина не остановить": глава дипломатии ЕС призвал ускорить военную помощь Украине, включая ПВО
ЕС должен предоставить больше военной помощи, включая системы противовоздушной обороны и ракеты класса "земля-воздух", чтобы помочь Украине защититься от варварских атак россии на ее население и инфраструктуру.
Пытались пересечь границу под прикрытием представителей Красного Креста: на Закарпатье уклонистам сообщили о подозрении
Пяти мужчинам в возрасте от 20 до 40 лет сообщено о подозрении за попытку незаконного пересечения украинско-румынской границы под видом представителей Красного Креста с использованием поддельных документов и форменной одежды.
США одобрили передачу Украине 22 норвежских F-16
США дали "зеленый свет" на передачу Украине 22 норвежских истребителей F-16 вместе с двигателями, вспомогательными материалами, запасными частями и другим необходимым оборудованием.