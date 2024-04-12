Под вражеский огонь попали украинские полицейские, которые привезли помощь жителям Луганщины

Сотрудники полиции, во время выполнения доставки еды и стройматериалов в населенные пункты Луганской области, попали под обстрел со стороны российской армии. Об этом передает УНН с ссылкой на страницу Луганской областной военной администрации.

Детали

Жители Макеевки на Луганщине и полицейские, выполнявшие доставку недельного запаса еды и стройматериалов, попали под огонь сс рф.

Обстрел Макеевки реактивной артиллерией захватчики осуществили вчера утром, когда местному населению помогали луганские полицейские. К счастью, пострадавших среди селян нет. Полицейские получили первую медицинскую помощь - говорится в сообщении.

Согласно официальной информации, жители Макеевки и Грековки 11 апреля получили строительные материалы для восстановления домов и недельный запас хлеба. В то же время российские оккупанты осуществляли обстрелы:

по Макеевке и Невскому россияне ударили из минометов и ствольной артиллерии. В направлении Невского направили 20 беспилотников. Вместе с тем, авиационные удары нанесены по Твердохлебово и Белогоровке. На последней враг сосредоточил и штурмовые усилия - информирует Луганская ОГА.

Напомним,

На оккупированной части Луганской области россияне заставляют шахтеров регистрироваться на военную службу, угрожая задержать зарплату и отстранить их от работы, если они не подчинятся.

За сутки рф нанесла 54 ракетных удара, 126 авиационных атак, 95 залповых обстрелов