За сутки рф нанесла 54 ракетных удара, 126 авиационных атак, 95 залповых обстрелов

За сутки произошло 78 боевых столкновений. рф нанесла 54 ракетных и 126 авиационных ударов. Совершено 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

За последние сутки произошло 78 боевых столкновений, в результате которых россияне нанесли 54 ракетных и 126 авиационных ударов, а также совершили 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Поэтому населенные пункты Черниговской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской областей и город Сумы пострадали от авиационных ударов.

Более 110 населенных пунктов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях находились под артиллерийским огнем.

Ситуация на направлениях:

Волынский и Полесский: без изменений.

Северский и Слобожанский: враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах.

Купянский и Лиманский: противник штурмовых действий не вел.

Бахмутский: Украинские военные отбили 29 атак врага в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

Авдеевский: Защитники отбили 7 атак россиян в Донецкой области.

Новопавловский: рф 26 раз пыталась прорвать оборону украинских войск.

Ореховский: ВСУ отбили 5 атак вражеских войск в районах Донецкой и Запорожской областей.

Херсонский: оккупанты совершили 7 безуспешных атак на позиции наших войск.

Добавим

Авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения вражеского личного состава, вооружения и военной техники и 1 зенитно-ракетному комплексу противника. Подразделениями ракетных войск были поражены 1 средство противовоздушной обороны, 1 станция радиоэлектронной борьбы, 2 районах сосредоточения личного состава врага.

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