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За сутки рф нанесла 54 ракетных удара, 126 авиационных атак, 95 залповых обстрелов
За минувшие сутки произошло 78 боевых столкновений, во время которых рф нанесла 54 ракетных удара, 126 авиаударов и 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.
Оккупанты атаковали Запорожскую область: 279 ударов за сутки, ранена женщина
российские войска нанесли 279 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области, ранив женщину в Гуляйполе.
Украинские войска сбили 16/17 российских ударных беспилотников во время боевой работы
ПВО успешно уничтожила 16/17 вражеских ударных беспилотников "Shahed" во время российской атаки в ночь на 12 апреля 2024 года.
Сегодня Международный день беспризорных детей: сколько таких детей в Украине
Накануне полномасштабного российского вторжения в Украине по официальным данным было от 100 тысяч до 200 тысяч беспризорных детей.
Ночной вражеский дроновой террор: вспыхнул пожар на энергетическом объекте в Кривом Роге
На энергетическом объекте в Кривом Роге Днепропетровской области вспыхнул пожар из-за обломков сбитого российского беспилотника, но его удалось локализовать без жертв.
Байден пообещал защищать Филиппины в Южно-Китайском море на фоне напряженности в отношениях с Китаем
Байден подтвердил оборонные обязательства США перед Филиппинами и Японией, заявив, что любое нападение на филиппинские силы в Южно-Китайском море приведет к укреплению их договора о взаимной обороне.
Международный день полета человека в космос, День работников ракетно-космической отрасли Украины, День хомяков, День рок-н-ролла. Что еще можно отметить 12 апреля
Сегодня, 12 апреля, жители нашей планеты приобщаются к празднованию события, которое знаменует важный этап в развитии человечества и его научно-технического прогресса - первому полету человека в космос.
Президент Молдовы призвала поставлять больше систем противовоздушной обороны в Украину
Президент Молдовы Майя Санду призвала поставить больше систем противовоздушной обороны в Украину после того, как российский ракетный удар разрушил крупную электростанцию в Киевской области.
Раскрыто хищение бюджетных средств на захваченных территориях: детали дела
кремлевские коллаборационисты злоупотребляют бюджетными средствами на оккупированных территориях, в частности бывшая сотрудница университета, которая присваивала деньги через свою невестку.
В Винницкой области зафиксировано движение российских беспилотников на запад
Воздушные Силы Украины информируют о российских беспилотниках, которые направляются на запад в Липовецком районе Винницкой области.