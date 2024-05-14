Наступление россиян на Харьковщине - информационная операция, чтобы создать хаос и панику - Буданов

Главная цель российской операции на Харьковщине - создать хаос и панику через информационные атаки, подкрепленные действиями на местах, чтобы заставить украинские группировки отходить с восточных направлений и дестабилизировать ситуацию внутри страны. Об этом рассказал глава ГУР МО Кирилл Буданов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

Буданов отмечает, что по состоянию на сейчас ситуация не является катастрофической и призывает не паниковать.

Главная цель россиян этой операции, а это в принципе информационная операция для того, чтобы создать хаос и панику, подкрепляя это действиями на земле. Для того, чтобы заставить наши группировки, отходить на восточных направлениях, чтобы было впечатление, что их начинают окружать и отрезать. Но это не так. Вторая [цель - ред.] - дестабилизировать ситуацию внутри Украины. Но успокойтесь, ничего страшного не происходит - подчеркнул он.

Напомним

Ранее глава ГУР рассказал, что во время активной фазы российской пограничной операции в Харьковской области россияне не достигли значительных успехов, ситуация остается напряженной, но стабилизируется.

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