Украинские чиновники предпринимают новую попытку договориться с администрацией Байдена об отмене запрета на использование оружия США для нанесения ударов внутри России. До этого времени соответствующая политика США не позволяла ВСУ атаковать позиции ссс рф, когда последние готовились к наступлению на Харьковскую область. Об этом пишет Politico, передает УНН.

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Украина давит на Байдена, чтобы он отменил запрет на использование оружия США для удара по россии - информирует издание.

Отмечается, что группа украинских парламентариев в эти дни находится в Вашингтоне, чтобы заручиться помощью Конгресса в вопросе нанесения ударов на территории РФ.

До сих пор, это "накладывало наручники на военные действия Украины, поскольку Киев пытается нанести удар по российским военным складам за рубежом", обращает внимание Politico.

Издание приводит комментарии представителей Украины.

Мы видели, как их военные сидели в одном-двух километрах от границы внутри России, и мы ничего не могли с этим поделать - заявила в отдельном интервью Александра Устинова, председатель специальной парламентской комиссии по вопросам вооружений и боеприпасов.

Главная проблема сейчас - это политика Белого дома по ограничению нашей способности наносить удары по военным целям в России - заявил Давид Арахамия, председатель правящей в украинском парламенте партии "Слуга народа".

Осознав указанные ограничения, рф смогла сконцентрировать не менее 30 000 военных и оборудования на границе, не боясь быть пораженной армейскими тактическими ракетными системами большой дальности, предоставленными США.

Также российское нападение, как пишет Politico, использует проблемы с живой силой в Украине и отсутствие должным образом подготовленной обороны вблизи Харькова.

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В марте Владимир Путин заявил, что он рассматривает возможность создания буферной зоны вблизи Харькова, чтобы усложнить для Украины запуск небольших беспилотных летательных аппаратов, нацеленных на российскую нефтяную инфраструктуру.

Институт изучения войны оценил в понедельник, что российские войска уже захватили несколько городов вблизи границы и разрушают мосты, чтобы усложнить контратаку Украины. Это указывает на то, что российские силы отдают предпочтение созданию "буферной зоны" над более глубоким проникновением.

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