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Украина пытается получить разрешение Белого дома на удары по военным складам в середине рф
Украина просит разрешения Белого дома на использование предоставленного США оружия для нанесения ударов по российским военным объектам на территории России с целью противодействия российскому наступлению в Харьковской области.
ISW: российские войска на Харьковском направлении применяют новую тактику
Российские войска замедлили свои наступательные операции в Харьковской области, применяя новую тактику использования небольших штурмовых групп для проникновения на украинские позиции и создания "буферной зоны" вблизи границы вместо более глубокого продвижения.
россияне по железной дороге перевозят танки через оккупированный Мариуполь
россияне перевозят танки через Мариуполь по железной дороге, вероятно, используя вновь построенную на временно оккупированных территориях железнодорожную ветку Мариуполь-Ростов.
Ночью обезвредили направленный на Никополь российский дрон, утром в районе возобновились вражеские обстрелы - РВА
Ночью российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области с помощью беспилотника-камикадзе, нейтрализованного украинскими силами, а утром возобновили обстрел прибрежных районов.
Фонд гарантирования вкладов выплатил средства участникам 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд", среди них Биржа Благотворительности "ДоброДій"
Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил средства кредиторам 9-й очереди "Конкорд Банка", в том числе Благотворительной бирже "ДоброДій".
Зеленский отменил визит в Португалию и Испанию - СМИ Президент
Зеленский отменил свой визит в Португалию и Испанию из-за серьезной внутренней ситуации в Украине, в частности ситуации на нескольких линиях фронта, что делает нецелесообразным его поездки за границу в это время.
Курс валют на сегодня: что с ситуацией в банках и обменниках
Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривны относительно доллара на 6 копеек до 39,6799 UAH/USD и относительно евро на 8 копеек до 42,8305 UAH/EUR по состоянию на 15 мая.
Враг обстрелял из артиллерии акваторию Очаковской громады
российская артиллерия обстреляла акваторию вблизи Очакова в Николаевской области, пострадавших нет.
россия качает тему "переговоров" как торг, переговоры рф нужны лишь для паузы и накопления сил - Центр противодействия дезинформации
россия разыгрывает тему "переговоров" как тактику торга, но правда заключается в том, что россии не хватает людей и техники для большого наступления, и их главная надежда - растянуть украинские силы и продвинуться на Востоке, в то время как ключевая задача Украины - выстоять, переговоры рф нужны только для паузы и накопления сил.
Во Львове более 20 человек застряли в лифтах во время аварийных отключений света
Более 20 человек застряли в лифтах во Львове из-за аварийного отключения электроэнергии 14 и 15 мая, причем 17 случаев было зафиксировано вчера вечером и 4 - сегодня утром.