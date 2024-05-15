Украина пытается получить разрешение Белого дома на удары по военным складам в середине рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
  •  4292 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
  •  95516 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  133722 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
14 мая 2024, 06:52  •  133920 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  155965 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  152267 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  130928 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  175672 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210639 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  215112 просмотра

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11 мая 2024, 08:40  •  310668 просмотра
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Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  352828 просмотра
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9 мая 2024, 14:50  •  359021 просмотра

Украина пытается получить разрешение Белого дома на удары по военным складам в середине рф

Украина просит разрешения Белого дома на использование предоставленного США оружия для нанесения ударов по российским военным объектам на территории России с целью противодействия российскому наступлению в Харьковской области.

Война •   •  10141 просмотра
Украина пытается получить разрешение Белого дома на удары по военным складам в середине рф

ISW: российские войска на Харьковском направлении применяют новую тактику

Российские войска замедлили свои наступательные операции в Харьковской области, применяя новую тактику использования небольших штурмовых групп для проникновения на украинские позиции и создания "буферной зоны" вблизи границы вместо более глубокого продвижения.

Война •   •  13576 просмотра
ISW: российские войска на Харьковском направлении применяют новую тактику

россияне по железной дороге перевозят танки через оккупированный Мариуполь

россияне перевозят танки через Мариуполь по железной дороге, вероятно, используя вновь построенную на временно оккупированных территориях железнодорожную ветку Мариуполь-Ростов.

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россияне по железной дороге перевозят танки через оккупированный Мариуполь

Ночью обезвредили направленный на Никополь российский дрон, утром в районе возобновились вражеские обстрелы - РВА

Ночью российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области с помощью беспилотника-камикадзе, нейтрализованного украинскими силами, а утром возобновили обстрел прибрежных районов.

Война •   •  11131 просмотра
Ночью обезвредили направленный на Никополь российский дрон, утром в районе возобновились вражеские обстрелы - РВА

Фонд гарантирования вкладов выплатил средства участникам 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд", среди них Биржа Благотворительности "ДоброДій"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил средства кредиторам 9-й очереди "Конкорд Банка", в том числе Благотворительной бирже "ДоброДій".

Общество •   •  11596 просмотра
Фонд гарантирования вкладов выплатил средства участникам 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд", среди них Биржа Благотворительности "ДоброДій"

Зеленский отменил визит в Португалию и Испанию - СМИ Президент

Зеленский отменил свой визит в Португалию и Испанию из-за серьезной внутренней ситуации в Украине, в частности ситуации на нескольких линиях фронта, что делает нецелесообразным его поездки за границу в это время.

политика •   •  15144 просмотра
Зеленский отменил визит в Португалию и Испанию - СМИ Президент

Курс валют на сегодня: что с ситуацией в банках и обменниках

Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривны относительно доллара на 6 копеек до 39,6799 UAH/USD и относительно евро на 8 копеек до 42,8305 UAH/EUR по состоянию на 15 мая.

Экономика •   •  12815 просмотра
Курс валют на сегодня: что с ситуацией в банках и обменниках

Враг обстрелял из артиллерии акваторию Очаковской громады

российская артиллерия обстреляла акваторию вблизи Очакова в Николаевской области, пострадавших нет.

Война •   •  14082 просмотра
Враг обстрелял из артиллерии акваторию Очаковской громады

россия качает тему "переговоров" как торг, переговоры рф нужны лишь для паузы и накопления сил - Центр противодействия дезинформации

россия разыгрывает тему "переговоров" как тактику торга, но правда заключается в том, что россии не хватает людей и техники для большого наступления, и их главная надежда - растянуть украинские силы и продвинуться на Востоке, в то время как ключевая задача Украины - выстоять, переговоры рф нужны только для паузы и накопления сил.

Война •   •  14474 просмотра
россия качает тему "переговоров" как торг, переговоры рф нужны лишь для паузы и накопления сил - Центр противодействия дезинформации

Во Львове более 20 человек застряли в лифтах во время аварийных отключений света

Более 20 человек застряли в лифтах во Львове из-за аварийного отключения электроэнергии 14 и 15 мая, причем 17 случаев было зафиксировано вчера вечером и 4 - сегодня утром.

Общество •   •  11418 просмотра
Во Львове более 20 человек застряли в лифтах во время аварийных отключений света