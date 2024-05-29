Макрон подтвердил визит Зеленского во Францию на следующей неделе

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 6 июня, прибудет с рабочим визитом во Францию. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает УНН со ссылкой на France Bleu.

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Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 28 мая, объявил, что Владимир Зеленский примет участие в праздновании 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии 6 июня. Международная церемония состоится в Сен-Лоран-сюр-Мер, на пляже Омаха.

«У меня будет возможность, когда Президент Зеленский на следующей неделе поедет во Францию по случаю Дня Д, принять его и тогда очень точно высказаться, чтобы объявить, что мы собираемся делать больше для поддержки Украины» - заявил Макрон во время пресс-конференции в Германии с канцлером Олафом Шольцем.

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