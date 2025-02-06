Почти 70% техники рф в январе выведено из строя благодаря БпЛА - Сырский

В январе 66% российской техники было выведено из строя именно в результате работы ударных БпЛА различных типов. Всего за месяц дроны поразили или уничтожили на 7% больше целей, чем в декабре.

Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский, передает УНН.

Сырский провел совещание по развитию беспилотных систем и РЭБ по итогам первого месяца 2025 года.

Это один из наших постоянных приоритетов, без которого невозможна победа в современной технологической войне. Динамично развивающееся направление. Передовая очерчена позициями пехоты. Но наращивание и умелое применение беспилотников позволяет держать врага на расстоянии от наших окопов и уничтожать его дистанционно. А значит - сохранять жизнь и здоровье пехотинцев - написал Сырский.

Он отметил необходимость усовершенствовать взаимодействие подразделений БпС с общевойсковыми частями.

Заслушал отчеты о результатах деятельности бригад и батальонов беспилотных систем. Так, в январе 66% российской техники было выведено из строя именно в результате работы ударных БпЛА различных типов. Всего за отчетный месяц наши дроны поразили или уничтожили на 7% больше целей, чем в декабре - сообщил Сырский.

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Главнокомандующий отметил, что наибольшая доля поражений (49%) приходится на FPV-дроны. Лидеры по данному направлению - подразделения БпС 46-й аэромобильной, 3-й штурмовой, 80-й десантно-штурмовой бригад.

Кроме того, Сырский заслушал доклады о состоянии дел по приобретению возможностей подразделений Сил беспилотных систем, в частности переформирование полков в бригады, наращивание беспилотной составляющей в составе механизированных бригад, а также о новейших образцах комплексов РЭБ и их совместимости с БпЛА.

На завершающем этапе находится разработка Концепции применения отдельной бригады беспилотных систем СБпС ВС Украины и некоторые другие оргмоменты по развитию Сил беспилотных систем - сообщил главнокомандующий.

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