Майже 70% техніки рф в січні виведено з ладу завдяки БпЛА – Сирський

У січні 66% російської техніки було виведено з ладу саме в результаті роботи ударних БпЛА різних типів. Загалом за місяць дрони уразили або знищили на 7% більше цілей, ніж у грудні.

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, передає УНН.

Сирський провів нараду з розвитку безпілотних систем та РЕБ за підсумками першого місяця 2025 року.

Це один із наших постійних пріоритетів, без якого неможлива перемога в сучасній технологічній війні. Напрямок, що динамічно розвивається. Передова окреслена позиціями піхоти. Але нарощення та вміле застосування безпілотників дозволяє тримати ворога на віддалі від наших окопів та нищити його дистанційно. А значить - зберігати життя і здоров’я піхотинців