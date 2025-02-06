Майже 70% техніки рф в січні виведено з ладу завдяки БпЛА – Сирський
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ повідомив про зростання ефективності безпілотників на 7% порівняно з груднем. Найбільша частка уражень (49%) припадає на FPV-дрони, лідерами є підрозділи 46-ї, 3-ї та 80-ї бригад.
У січні 66% російської техніки було виведено з ладу саме в результаті роботи ударних БпЛА різних типів. Загалом за місяць дрони уразили або знищили на 7% більше цілей, ніж у грудні.
Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, передає УНН.
Сирський провів нараду з розвитку безпілотних систем та РЕБ за підсумками першого місяця 2025 року.
Це один із наших постійних пріоритетів, без якого неможлива перемога в сучасній технологічній війні. Напрямок, що динамічно розвивається. Передова окреслена позиціями піхоти. Але нарощення та вміле застосування безпілотників дозволяє тримати ворога на віддалі від наших окопів та нищити його дистанційно. А значить - зберігати життя і здоров’я піхотинців
Він наголосив на потребі удосконалити взаємодію підрозділів БпС із загальновійськовими частинами.
Заслухав звіти щодо результатів діяльності бригад та батальйонів безпілотних систем. Так, у січні 66% російської техніки було виведено з ладу саме в результаті роботи ударних БпЛА різних типів. Загалом за звітний місяць наші дрони уразили або знищили на 7% більше цілей, ніж у грудні
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Головнокомандувач зазначив, що найбільша частка уражень (49%) припадає на FPV-дрони. Лідери за даним напрямком - підрозділи БпС 46-ї аеромобільної, 3-ї штурмової, 80-ї десантно-штурмової бригад.
Окрім того, Сирський заслухав доповіді про стан справ щодо набуття спроможностей підрозділів Сил безпілотних систем, зокрема переформування полків у бригади, нарощення безпілотної складової у складі механізованих бригад, а також про новітні зразки комплексів РЕБ та їх сумісність із БпЛА.
На завершальному етапі перебуває розробка Концепції застосування окремої бригади безпілотних систем СБпС ЗС України та деякі інші оргмоменти щодо розвитку Сил безпілотних систем
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