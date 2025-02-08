Сирський назвав 8 головних пріоритетів після року на посаді головкома ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, якого рівно рік тому було призначено на цю посаду, назвав 8 пріоритетів у війську. Про це Сирський написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

Рік тому, 8 лютого 2024 року, мав честь бути призначеним на посаду головнокомандувача Збройних Сил України. Армії, яка продовжує безпрецедентну боротьбу з противником, що переважає в кількості особового складу, техніці, боєприпасах, ракетах. Також був оновлений склад військового керівництва Збройних сил, призначені нові командувачі. Протягом року зі мною в строю мої заступники, команда Генерального штабу, командувачі та наші солдати і матроси, сержанти і старшини, офіцери і генерали - написав Сирський.

Головнокомандувач виділив 8 пріоритетів на посаді, зокрема - збереження життя людей.

Ми боремося за нашу землю, але життя українського солдата – найважливіше. Тому, у Збройних силах розроблена і впроваджується комплексна програма "Збереження життя військовослужбовців". Ключовими напрямками програми є: технологізація армії, удосконалення підготовки українських захисників, покращення надання медичної допомоги на всіх етапах. Важливий аспект реалізації програми – це дії командирів підрозділів, адже на них покладена максимальна відповідальність за збереження життя особового складу - зазначив Сирський.

Другим пріоритетом, головком назвав безпілотники.

Протягом 2024 року держава поставила на фронт понад 1,3 млн безпілотників. Ми перші у світі створили Сили безпілотних систем, масштабували вже існуючі легендарні підрозділи "Птахи Мадяра", "Ахіллес", "К-2" та інші. Розвиваємо напрямки роботизованих платформ, наземних і морських дронів. Ворог сповна відчуває на собі потужність наших FPV-дронів. За рік кількість цілей, уражених ударними БпЛА різних типів, перевищила 461 тис. - додає Сирський.

За його словами, рік тому перевага російських військ в артилерійських боєприпасах становила приблизно 1:10, а сьогодні - 1:2.

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Окрім того, за рік Сили оборони знищили близько 13 050 ворожих артсистем (за два попередні роки – 8400). Успішна контрбатарейна боротьба разом із роботою дронів припиняє домінування російських гармат на полі бою.

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Третій пріоритет - підготовка військових.

Попри безперервний тиск агресора на полі бою, ми докладаємо максимум зусиль для покращення підготовки українських військовослужбовців. Збільшено термін базової загальної військової підготовки до 1,5 місяця. Це дало змогу наростити програму навчання та включити до неї необхідні сучасні елементи, зокрема РЕБ та БпЛА - зазначив Сирський.

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Також розглядається можливість подовження базової підготовки до 2 місяців, посилення підготовки інструкторів, а також забезпечення 14-денного курсу адаптації у військових частинах після БЗВП ще перед бойовою роботою.

Цього року вперше підготовка на іноземних зразках озброєння і військової техніки здійснюється не закордоном, а в Україні, що суттєво оптимізує витрати і час. Це стало можливим за рахунок збільшення кількості підготовлених закордоном інструкторів. Також збільшена відносно закордонної частка підготовлених в Україні сержантів та ключових фахівців – снайперів, саперів, бойових медиків - зазначив головком.

Четвертим пріоритетом Сирський виділив удари по об’єктах на території рф.

Триває нарощування ударів по військових об’єктах на території ворога. Військові частини, арсенали, склади зберігання, цехи підприємств ВПК, нафтопереробні заводи, які забезпечують пальним російську армію, та інші об’єкти будуть атаковані, допоки триватиме агресія москви проти нашої держави. Дистанція ураження DeepStrike углиб території рф вже досягла 1,7 тис. км. Готуємо нові далекобійні засоби, і вони будуть застосовані. За цей рік цілями успішного комплексного вогневого ураження на території російської федерації стали 377 об’єктів військового призначення. Повітряними Силами та іншими складовими сил оборони протягом року знищено 9 200 повітряних цілей різних типів, що у 2,4 раза більше, ніж у 2023 році (3 798) - повідомив Сирський.

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Ще один пріоритет - "не лише оборона".

Україна здатна контратакувати, бити та гнати ворога. Це довели оборона Києва, Харківська наступальна операція, звільнення правобережної Херсонщини. Це продемонструвала й Курська операція. Ми створили буферну зону на Курщині, зруйнувавши замисел ворога почати новий наступ на Суми та Харків. Також цією операцією послабили тиск на деякі ділянки фронту - наголошує головнокомандувач.

За 6 місяців активних бойових дій на території рф загальні втрати російських військ у живій силі склали понад 47 тис. осіб, з них понад 19 тис. – убитими. Причому це найбільш підготовлені російські війська. Зазнало розгрому й угруповання північнокорейських найманців. Під час операції взято в полон 924 військових армії рф. Поповнення обмінного фонду дозволило визволити частину наших військовослужбовців, зокрема тих, хто перебував у неволі з весни 2022 року.

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Пріоритет №6 - аудит та стандарти НАТО.

Рік тому ми розпочали роботу з аудиту військових частин та органів військового управління, зокрема Генерального штабу. За результатами аудиту було розформовано або скорочено низку військових структур і установ, що дозволило усунути дублювання функцій, прибрати невластиві функції та зменшити невиправдано роздуті штати. Генеральний штаб став дієвим органом військового управління - пише Сирський.

За його словами, за рахунок вивільненого особового складу вдалося доукомплектувати органи управління оперативного, тактичного рівнів і бойові військові частини. Близько 70 тис. військовослужбовців відряджено у зону бойових дій в результаті скорочення (зменшення) чисельності частин охорони, обслуговування та забезпечення.

Також він повідомляє, що вдалося запровадити систему просування та призначення офіцерів по службі в органах військового управління за умови участі (наявності досвіду) військовослужбовців у бойових діях в ході відсічі широкомасштабному вторгненню рф.

Посилили кадровий склад Генерального штабу та апарату Головнокомандувача досвідченими бойовими генералами та офіцерами. Значно оновили командний склад з’єднань та частин. Основним критерієм призначення на посади є спроможність ефективно виконувати бойові завдання при збереженні життя та здоров’я підлеглих. Цьогоріч ЗСУ повністю перейшли на стандарти і принципи НАТО у підготовці та управлінні військами - повідомляє головком.

Передостанній пріоритет, який виділяє Сирський, - нарощення спроможностей.

Протягом року Збройні сили наростили бойовий потенціал, що дозволило не допустити прориву противника та стримувати його наступ, попри збільшення чисельності угруповання ворожих військ ще на 140 тис. осіб. Вдалося створити штурмові підрозділи (роти, батальйони), які під час ведення активних бойових дій (наступу), у тому числі у Курській області, показали свою ефективність. На їхній основі сьогодні формуємо штурмові полки.

Також вдалось відчутно наростити спроможності щодо боротьби в електромагнітному спектрі. Додатково сформовано батальйон радіоелектронної боротьби, понад сто рот РЕБ у бригадах та відділення РЕБ у лінійних батальйонах бригад. Розпочато формування окремого навчального Центру підготовки фахівців радіоелектронної боротьби. Розроблено та розпочато впровадження у військах системи управління засобами РЕБ "Айсберг". Проведено кодифікацію 83 новітніх засобів РЕБ та поставлено у війська десятки тисяч засобів. Проведено нарощування спроможностей підсистеми РЕБ "Покрова".

Також Україні вдалося збільшити спроможності винищувального авіаційного прикриття завдяки залученню літаків F-16.

Зміцнюємо нашу протиповітряну оборону також багатоцільовими винищувачами Mirage 2000, які вже надані французькими партнерами. Удосконалили протидію та ураження БпЛА за рахунок залучення зведених літакових та вертолітних загонів, екіпажів БпЛА-перехоплювачів. Посилили протидію керованим авіабомбам та ураження КАБів шляхом додаткового розгортання сучасних апаратно-програмних комплексів та засобів РЕБ - пише Сирський.

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Окрім того, вдалося забезпечити заборону дій надводних сил противника у західній частині Чорного моря, чим створили умови для запуску морського коридору та експорту з/до портів України.

Змусили чорноморський флот росії відвести фактично всі бойові кораблі, в тому числі носіїв "Калібрів", із Севастополя та Феодосії до Новоросійська. Досвід трьох років бойових дій проти переважаючих сил противника диктує необхідність змін щодо формування угруповань та структури військ на більш стійку й керовану. Ми це бачимо і розуміємо. Тому невдовзі ці зміни відбудуться. Зокрема, ініційований мною перехід на корпусну систему - зазначає Сирський.

Також він наголошує, що вже приступили до формування армійських корпусів, як перший крок на шляху удосконалення нашої армії. Попри те, що реформу доводиться втілювати просто на марші, командування послідовно та впевнено рухаємось цим шляхом. У перспективі вибудуємо чітку корпусну структуру.

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Останній пріоритет - єдність.

Цей рік я пройшов разом із нашими воїнами. Я регулярно зустрічаюся з ними на передовій, чую їхні пропозиції і побажання, працюю разом із ними на пунктах управління над новими рішеннями для фронту. Знаю, що вони втомлені. Для багатьох ця війна триває вже скоро 11 років. Три останні роки – без відпочинку, у постійній боротьбі. Чи є проблеми? Так, є. Але ми знаємо про ці виклики та робимо все можливе, щоб їх подолати. Історія доводить: Україна буде існувати, поки є її Збройні Сили. А Збройні Сили воюватимуть доти, доки український народ стоятиме з ними пліч-о-пліч. Пам’ятаймо, що єдність – це те, що допомогло нам вистояти у 2022-му і що має вести нас до перемоги зараз. Бачу в цьому свою місію і виконую її - резюмував Сирський.

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Нагадаємо

8 лютого 2024 року Президент України Володимир Зеленський призначив генерала Олександра Сирського новим Головнокомандувачем Збройних сил України.

Того ж для Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади Головнокомандувача Збройних Сил України.