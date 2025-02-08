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Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 105070 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 139713 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 198157 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 160255 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 146082 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 122084 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109150 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103419 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 157447 перегляди

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"Дуже близькі до позитивного результату": Зеленський повідомив про розробку нової технології протидії дронам

"Дуже близькі до позитивного результату": Зеленський повідомив про розробку нової технології протидії дронам

Київ • УНН

 • 37257 перегляди

Президент України повідомив про розробку нової технології боротьби з дронами, яка вже показує позитивні результати. Планується масове впровадження цієї технології для посилення оборони України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні розробляється технологія протидії дронам, і результат дуже близький до позитивного. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю Reuters, передає УНН.

Ми зараз працюємо над однією технологією проти дронів, і ми дуже близькі до позитивного результату. Прям дуже близькі. Я вже бачив позитивний результат, але важливо його розробити, щоб він масово був позитивний

- сказав Зеленський

Нагадаємо

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив збиття КАБу на Запоріжжі, але зазначив, що не може озвучити спосіб збиття.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що значення дронів для захисту України має стати таким, щоб усе більше й більше унеможливлювати російські штурми, і Україна не жалітиме ресурсів на це.

Павло Башинський

Павло Башинський

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