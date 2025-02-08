"Дуже близькі до позитивного результату": Зеленський повідомив про розробку нової технології протидії дронам

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні розробляється технологія протидії дронам, і результат дуже близький до позитивного. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю Reuters, передає УНН.

Ми зараз працюємо над однією технологією проти дронів, і ми дуже близькі до позитивного результату. Прям дуже близькі. Я вже бачив позитивний результат, але важливо його розробити, щоб він масово був позитивний - сказав Зеленський

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Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив збиття КАБу на Запоріжжі, але зазначив, що не може озвучити спосіб збиття.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що значення дронів для захисту України має стати таким, щоб усе більше й більше унеможливлювати російські штурми, і Україна не жалітиме ресурсів на це.