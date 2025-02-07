Повітряні сили про збиття КАБ на Запоріжжі: "Спосіб не озвучуємо"

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив збиття КАБу на Запоріжжі, але зазначив, що не може озвучити спосіб збиття, пише УНН.

Деталі

У мережі з'явилася інформація, що вчора вранці на Запоріжжі під час російської авіаційної атаки проти ворожої бомби було використано нібито експериментальну зброю.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі УНН підтвердив факт збиття КАБ, але відмовився розкривати деталі застосованого способу.

"Спосіб не озвучуємо", - сказав Ігнат.

Нагадаємо

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомляв, що 6 лютого вранці стався вибух за межами міста Запоріжжя, постраждалих та пошкоджень інфраструктури немає, ворог не досяг мети.