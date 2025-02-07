Повітряні сили про збиття КАБ на Запоріжжі: "Спосіб не озвучуємо"
Київ • УНН
Юрій Ігнат підтвердив факт знищення керованої авіаційної бомби на Запоріжжі, але відмовився розкривати деталі.
Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив збиття КАБу на Запоріжжі, але зазначив, що не може озвучити спосіб збиття, пише УНН.
Деталі
У мережі з'явилася інформація, що вчора вранці на Запоріжжі під час російської авіаційної атаки проти ворожої бомби було використано нібито експериментальну зброю.
Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі УНН підтвердив факт збиття КАБ, але відмовився розкривати деталі застосованого способу.
"Спосіб не озвучуємо", - сказав Ігнат.
Нагадаємо
Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомляв, що 6 лютого вранці стався вибух за межами міста Запоріжжя, постраждалих та пошкоджень інфраструктури немає, ворог не досяг мети.