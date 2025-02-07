Воздушные силы о сбивании КАБ на Запорожье: "Способ не озвучиваем"
Киев • УНН
Юрий Игнат подтвердил факт уничтожения управляемой авиационной бомбы на Запорожье, но отказался раскрывать детали.
Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил сбитие КАБа на Запорожье, но отметил, что не может озвучить способ сбития, пишет УНН.
Детали
В сети появилась информация, что вчера утром на Запорожье во время российской авиационной атаки против вражеской бомбы было использовано якобы экспериментальное оружие.
Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии УНН подтвердил факт сбития КАБ, но отказался раскрывать детали примененного способа.
"Способ не озвучиваем", - сказал Игнат.
Напомним
Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщал, что 6 февраля утром произошел взрыв за пределами города Запорожье, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, враг не достиг цели.