Вибух вранці був за межами Запоріжжя, ніхто не постраждав - ОВА

Вибух вранці стався за межами міста Запоріжжя, постраждалих та пошкоджень інфраструктури немає, ворог не досяг своєї цілі, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону у четвер, пише УНН.

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"Вибух пролунав за межами міста Запоріжжя. Ніхто не постраждав, інфраструктура також не постраждала. Ворог не зміг потрапити в ту ціль, в яку планував", – зазначив Федоров.

"Стосовно ранкових вибухів - оновлена інформація. Удари були за межами міста. Постраждалих і ушкоджень інфраструктури немає. росіяни не потрапили в ту ціль, в яку планували", - підтвердила секретар Запорізької міськради Регіна Харченко у Telegram.

Доповнення

Зранку 6 лютого у Запоріжжі, за даними Харченко, було чутно низку вибухів, внаслідок яких спрацювали сигналізації на автомобілях.