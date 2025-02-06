Вибух вранці був за межами Запоріжжя, ніхто не постраждав - ОВА
Київ • УНН
За межами Запоріжжя пролунали вибухи, внаслідок яких спрацювали автомобільні сигналізації. Постраждалих та пошкоджень інфраструктури немає, ворог не досяг своєї мети.
Вибух вранці стався за межами міста Запоріжжя, постраждалих та пошкоджень інфраструктури немає, ворог не досяг своєї цілі, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону у четвер, пише УНН.
Деталі
"Вибух пролунав за межами міста Запоріжжя. Ніхто не постраждав, інфраструктура також не постраждала. Ворог не зміг потрапити в ту ціль, в яку планував", – зазначив Федоров.
"Стосовно ранкових вибухів - оновлена інформація. Удари були за межами міста. Постраждалих і ушкоджень інфраструктури немає. росіяни не потрапили в ту ціль, в яку планували", - підтвердила секретар Запорізької міськради Регіна Харченко у Telegram.
Доповнення
Зранку 6 лютого у Запоріжжі, за даними Харченко, було чутно низку вибухів, внаслідок яких спрацювали сигналізації на автомобілях.