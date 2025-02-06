Взрыв утром был за пределами Запорожья, никто не пострадал - ОВА

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За пределами Запорожья прогремели взрывы, в результате которых сработали автомобильные сигнализации. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, враг не достиг своей цели.

Взрыв утром произошел за пределами города Запорожье, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, враг не достиг своей цели, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в эфире телемарафона в четверг, пишет УНН.

Детали

"Взрыв прогремел за пределами города Запорожье. Никто не пострадал, инфраструктура также не пострадала. Враг не смог попасть в ту цель, в которую планировал", - отметил Федоров.

"Относительно утренних взрывов - обновленная информация. Удары были за пределами города. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. россияне не попали в ту цель, в которую планировали", - подтвердила секретарь Запорожского горсовета Регина Харченко в Telegram.

Дополнение 

Утром 6 февраля в Запорожье, по данным Харченко, был слышен ряд взрывов, в результате которых сработали сигнализации на автомобилях.

Алина Волянская

Алина Волянская

Война
ivan-fedorov-politykИван Федоров
zaporozheЗапорожье

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