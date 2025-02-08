"Очень близки к положительному результату": Зеленский сообщил о разработке новой технологии противодействия дронам
Киев • УНН
Президент Украины сообщил о разработке новой технологии борьбы с дронами, которая уже показывает положительные результаты. Планируется массовое внедрение этой технологии для усиления обороны Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине разрабатывается технология противодействия дронам, и результат очень близок к положительному. Об этом Зеленский заявил в интервью Reuters, передает УНН.
Мы сейчас работаем над одной технологией против дронов, и мы очень близки к положительному результату. Прям очень близки. Я уже видел положительный результат, но важно его разработать, чтобы он массово был положительный
Напомним
Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил сбитие КАБа на Запорожье, но отметил, что не может озвучить способ сбития.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что значение дронов для защиты Украины должно стать таким, чтобы все больше и больше исключать российские штурмы, и Украина не будет жалеть ресурсов на это.