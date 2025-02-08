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Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом
10:52 • 38844 просмотра

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ
7 февраля, 21:01 • 110705 просмотра

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе
7 февраля, 18:07 • 118893 просмотра

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе

Эксклюзив
В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО
7 февраля, 16:05 • 123315 просмотра

В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы
7 февраля, 14:58 • 125721 просмотра

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы

Эксклюзив
Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность
7 февраля, 14:19 • 116919 просмотра

Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом
7 февраля, 11:29 • 142645 просмотра

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МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра
7 февраля, 09:05 • 110420 просмотра

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7 февраля, 07:23 • 112237 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
"Очень близки к положительному результату": Зеленский сообщил о разработке новой технологии противодействия дронам

"Очень близки к положительному результату": Зеленский сообщил о разработке новой технологии противодействия дронам

Киев  •  УНН

 • 5651 просмотра

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Президент Украины сообщил о разработке новой технологии борьбы с дронами, которая уже показывает положительные результаты. Планируется массовое внедрение этой технологии для усиления обороны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине разрабатывается технология противодействия дронам, и результат очень близок к положительному. Об этом Зеленский заявил в интервью Reuters, передает УНН.

Мы сейчас работаем над одной технологией против дронов, и мы очень близки к положительному результату. Прям очень близки. Я уже видел положительный результат, но важно его разработать, чтобы он массово был положительный

- сказал Зеленский

Напомним

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил сбитие КАБа на Запорожье, но отметил, что не может озвучить способ сбития.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что значение дронов для защиты Украины должно стать таким, чтобы все больше и больше исключать российские штурмы, и Украина не будет жалеть ресурсов на это.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаполитикаТехнологии
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
zaporozheЗапорожье

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