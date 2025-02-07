Зеленський: значення дронів має стати таким, щоб усе більше й більше унеможливлювати російські штурми

Президент України Володимир Зеленський заявив, що значення дронів для захисту України має стати таким, щоб усе більше й більше унеможливлювати російські штурми, і Україна не жалітиме ресурсів на це. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Провів сьогодні Ставку. Важливо, що військові та Міністерство оборони збільшують кількість не тільки підписаних контрактів на постачання зброї, але й тих, що реалізовуються. Сьогодні були доповіді щодо конкретних видів озброєнь і техніки, і багато – нашого внутрішнього виробництва. Забезпечення для армії має бути стабільним, і саме частка власного нашого виробництва має постійно збільшуватись - сказав Зеленський.

Він наголосив, що нині дрони є технологічною основою сучасної війни, а українці мають бути в цій сфері лідером.

І так багато в чому вже є. Сьогодні була зустріч із командирами підрозділів безпілотних систем, вони з найкращих, і досвід усіх наших найкращих буде масштабуватися. Це люди, які пишуть нову доктрину технологічного захисту для України. Рішення ухвалені, дрони виробляємо та постачаємо, і значення дронів має стати таким, щоб усе більше й більше унеможливлювати російські штурми. Українська держава не жалітиме ресурсів на це, бо це – збереження життів наших людей - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Курській області російська армія підтягнула знову північнокорейських солдатів для участі в бойових діях. Значна кількість окупантів знищена, йдеться про сотні російських і північнокорейських військових.