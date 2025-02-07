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Зеленський: значення дронів має стати таким, щоб усе більше й більше унеможливлювати російські штурми

Зеленський: значення дронів має стати таким, щоб усе більше й більше унеможливлювати російські штурми

Київ • УНН

 • 35479 перегляди

Президент заявив про збільшення виробництва власних дронів для протидії російським штурмам. На Ставці обговорили нарощування виробництва зброї та доповіді щодо конкретних видів озброєнь.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що значення дронів для захисту України має стати таким, щоб усе більше й більше унеможливлювати російські штурми, і Україна не жалітиме ресурсів на це. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Провів сьогодні Ставку. Важливо, що військові та Міністерство оборони збільшують кількість не тільки підписаних контрактів на постачання зброї, але й тих, що реалізовуються. Сьогодні були доповіді щодо конкретних видів озброєнь і техніки, і багато – нашого внутрішнього виробництва. Забезпечення для армії має бути стабільним, і саме частка власного нашого виробництва має постійно збільшуватись

- сказав Зеленський.

Він наголосив, що нині дрони є технологічною основою сучасної війни, а українці мають бути в цій сфері лідером.

І так багато в чому вже є. Сьогодні була зустріч із командирами підрозділів безпілотних систем, вони з найкращих, і досвід усіх наших найкращих буде масштабуватися. Це люди, які пишуть нову доктрину технологічного захисту для України. Рішення ухвалені, дрони виробляємо та постачаємо, і значення дронів має стати таким, щоб усе більше й більше унеможливлювати російські штурми. Українська держава не жалітиме ресурсів на це, бо це – збереження життів наших людей

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Курській області російська армія підтягнула знову північнокорейських солдатів для участі в бойових діях. Значна кількість окупантів знищена, йдеться про сотні російських і північнокорейських військових.

Павло Башинський

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