Зеленский: значение дронов должно стать таким, чтобы все больше и больше исключать российские штурмы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что значение дронов для защиты Украины должно стать таким, чтобы все больше и больше исключать российские штурмы, и Украина не будет жалеть ресурсов на это. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Провел сегодня Ставку. Важно, что военные и Министерство обороны увеличивают количество не только подписанных контрактов на поставку оружия, но и реализуемых. Сегодня были доклады по конкретным видам вооружений и техники, и много - нашего внутреннего производства. Обеспечение для армии должно быть стабильным, и именно доля собственного нашего производства должна постоянно увеличиваться - сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас дроны являются технологической основой современной войны, а украинцы должны быть в этой сфере лидером.

И так во многом уже есть. Сегодня была встреча с командирами подразделений беспилотных систем, они из лучших, и опыт всех наших лучших будет масштабироваться. Это люди, которые пишут новую доктрину технологической защиты для Украины. Решения приняты, дроны производим и поставляем, и значение дронов должно стать таким, чтобы все больше и больше исключать российские штурмы. Украинское государство не будет жалеть ресурсов на это, потому что это - сохранение жизней наших людей - добавил Зеленский.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Курской области российская армия подтянула снова северокорейских солдат для участия в боевых действиях. Значительное количество оккупантов уничтожено, речь идет о сотнях российских и северокорейских военных.