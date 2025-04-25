На фронті від початку доби - 116 боєзіткнень, найгарячіші напрямки Покровський і Курський

Від початку цієї доби на російсько-українському фронті відбулося 116 боєзіткнень. На шести напрямках фронту бої ще тривають, найбільшу активність ворог проявляє на Покровському та Курському напрямках. Про це у вечірньому зведенні інформує Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН.

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Згідно з оперативною інформацією на фронті зафіксовано 11 бойових зіткнень. російські загарбники завдали 90 авіаційних ударів, застосувавши 166 КАБ. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 1116 дронів-камікадзе та здійснили 4485 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку противник завдав авіаційного удару по району населеного пункту Мала Вовча.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив чотири штурми позицій наших оборонців у районі Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 11 разів атакували позиції українців в бік Рідкодуба, Дружелюбівки, Новосергіївки, Нового Миру, Серебрянки та поблизу Новоєгорівки, Нового, Торського. Наразі українські захисники відбивають чотири атаки противника.

Сили оборони зупинили дві наступальні дії загарбників у бік Григорівки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано п’ять боєзіткнень у районі Часового Яру та в напрямку Маркового і Білої Гори. Один бій триває до цього часу.

На Торецькому напрямку росіяни 13 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували в районі Дачного, Торецька та в напрямку Плещіївки, Щербинівки, Диліївки. Наразі триває одне боєзіткнення.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 31 раз намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Єлизаветівка, Преображенка, Андріївка, Стара Миколаївка, Лисівка, Котлине, Новоолександрівка та в напрямку Миролюбівки, Романівки, Малинівки. До цього часу тривають шість боєзіткнень.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 137 окупантів, 65 з них — безповоротно. Також знищено 13 одиниць автомобільної техніки, два мотоцикли, дві гармати, крім того пошкоджено дві гармати російських окупантів - звітує Генштаб ЗСУ.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 12 ворожих штурмів позицій наших військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Веселе, Новосілка, Привільне та в напрямку Вільного Поля, Одрадного. Ще чотири боєзіткнення тривають до цього часу. Авіаударів зазнали Багатир, Новопіль, Новодарівка та Олексіївка.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по району Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку ворог чотири рази намагався просунутися поблизу населених пунктів Новоданилівка та Степове.

На Придніпровському напрямку відбулось одне боєзіткнення з противником. Авіаційних ударів зазнали Козацьке та Антонівка.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник протягом доби провів 25 штурмів позицій українських підрозділів. Наразі триває одне боєзіткнення. Ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинувши при цьому 18 керованих бомб, та здійснив 272 артилерійських обстрілів, вісім з яких — із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо

росія збільшила кількість штурмів з використанням мотоциклів на Торецькому напрямку. Ворожі дрони почали частіше залітати вглиб України в напрямку Костянтинівки.

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