Ворог просунувся на Курщині - DeepState

Увечері 26 квітня команда моніторингового проєкту DeepState повідомила про успіхи російської армії в Курській області рф. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал OSINT-проєкту.

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У суботу, 26 квітня о 19:04 проєкт DeepState оприлюднив інформацію про ситуацію на російсько-українському фронті.

Мапу оновлено. Ворог просунувся на Курщині - йдеться у дописі.

Нагадаємо, увечері 25 квітня команда моніторингового проєкту DeepState повідомила про успіхи російської армії в Донецькій області.

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