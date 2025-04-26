Ворог просунувся на Курщині - DeepState

$41.690.00
47.420.00
ukenru
П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися
14:39 • 15848 перегляди

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 11:58 • 29553 перегляди

Генштаб ЗСУ спростував російські заяви про завершення боїв на курщині: операція триває

26 квітня, 11:19 • 24207 перегляди

"Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали": Зеленський назвав "хорошою" зустріч із Трампом

Ексклюзив
26 квітня, 04:00 • 72610 перегляди

День Чорнобильської трагедії: все про екологічну катастрофу

25 квітня, 19:37 • 46687 перегляди

Найближчими днями можуть відбутися зустрічі, які повинні наблизити тишу для України - Зеленський

25 квітня, 19:10 • 44149 перегляди

Запізнення щонайменше на три тижні: Трамп заявив, що Україна не підписала угоду про копалини

Ексклюзив
25 квітня, 11:13 • 48542 перегляди

Виїзд українців за кордон: соціологиня розповіла про нові тенденції

25 квітня, 10:48 • 52073 перегляди

Україна не отримувала офіційних сигналів від США про їхній вихід з мирного процесу - МЗС

25 квітня, 09:10 • 41275 перегляди

Зарплата зростатиме на 3-4% щороку у 2025-2027 роках - прогноз НБУ

Ексклюзив
25 квітня, 07:40 • 40860 перегляди

Блокування реформи АРМА ставить під загрозу виконання отримання фінансування від ЄС: нардеп поклав відповідальність на Думу

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+7°
2.2м/с
45%
754 мм
Популярнi новини

У Ватикані завершилася похоронна меса за Папою

26 квітня, 10:25 • 21317 перегляди

Труна Папи Франциска прибула до місця його поховання в Римі

26 квітня, 11:10 • 7700 перегляди

У Києві підліток нагрубіянив старшій жінці за зауваження за російську музику: на матір юнака склали протокол

26 квітня, 11:45 • 11282 перегляди

Урсула фон дер Ляєн зустрінеться з Володимиром Зеленським у Римі

26 квітня, 12:30 • 8558 перегляди

Друга зустріч Зеленського і Трампа в Римі не відбулася через "щільні графіки" - Sky News

26 квітня, 12:39 • 12950 перегляди
Публікації

День Чорнобильської трагедії: все про екологічну катастрофу
Ексклюзив

26 квітня, 04:00 • 72611 перегляди

Похорон Папи Римського Франциска: хто буде присутній на церемонії та як проходитиме меса

25 квітня, 10:30 • 77528 перегляди

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

25 квітня, 05:56 • 107701 перегляди

“Трахтібідох”, криміналісти й аналітика з 2018-го: майстер-клас реформування фармринку від Нацакадемії правових наук України

24 квітня, 11:00 • 158512 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

23 квітня, 14:18 • 320188 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Папа Франциск

Еммануель Макрон

Кейр Стармер

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Рим

Київ

Ватикан

Реклама
УНН Lite

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

14:39 • 15848 перегляди

Каньє Вест запустив перший стрім на Twitch і за лічені хвилини полетів у бан за зігування

25 квітня, 15:56 • 27393 перегляди

Блейк Лайвлі з'явилася на червоній доріжці на гала-концерті Time100 у сукні від ліванського модельєра

25 квітня, 07:29 • 64228 перегляди

Меган Маркл виявила нову схожість між своїми дітьми та дітьми Кейт після того, як її звинуватили в копіюванні гардеробу Джорджа і Шарлотти

24 квітня, 15:17 • 56316 перегляди

Бен Аффлек розповів, чому діти критикують його фільми, кажучи: "це жахливо!"

24 квітня, 14:13 • 60482 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

P-800 Oniks

The Times

Signal

Ворог просунувся на Курщині - DeepState

Київ • УНН

 • 4760 перегляди

російська армія досягла успіхів у Курській області, про що повідомив моніторинговий проєкт DeepState. Напередодні було повідомлено про просування окупантів на Донеччині.

Ворог просунувся на Курщині - DeepState

Увечері 26 квітня команда моніторингового проєкту DeepState повідомила про успіхи російської армії в Курській області рф. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал OSINT-проєкту.     

Деталі 

У суботу, 26 квітня о 19:04 проєкт DeepState оприлюднив інформацію про ситуацію на російсько-українському фронті. 

Мапу оновлено. Ворог просунувся на Курщині

- йдеться у дописі.

Нагадаємо, увечері 25 квітня команда моніторингового проєкту DeepState повідомила про успіхи російської армії в Донецькій області.

90 боєзіткнень на фронті: ворог атакував на Покровському напрямку 31 раз26.04.25, 16:47 • 3164 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Курська область
Brent
$66.98
Bitcoin
$94,163.30
S&P 500
$5,515.95
Tesla
$285.47
Газ TTF
$32.43
Золото
$3,316.56
Ethereum
$1,802.31