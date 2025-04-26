Ворог просунувся на Курщині - DeepState
Київ • УНН
російська армія досягла успіхів у Курській області, про що повідомив моніторинговий проєкт DeepState. Напередодні було повідомлено про просування окупантів на Донеччині.
Увечері 26 квітня команда моніторингового проєкту DeepState повідомила про успіхи російської армії в Курській області рф. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал OSINT-проєкту.
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У суботу, 26 квітня о 19:04 проєкт DeepState оприлюднив інформацію про ситуацію на російсько-українському фронті.
Мапу оновлено. Ворог просунувся на Курщині
Нагадаємо, увечері 25 квітня команда моніторингового проєкту DeepState повідомила про успіхи російської армії в Донецькій області.
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