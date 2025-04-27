В DeepState опровергли оккупацию Курщины, но признали, что ситуация там складывается не самым лучшим образом

В субботу, 26 апреля, команда мониторингового проекта DeepState опровергла информацию о полной оккупации врагом Курской области. В то же время аналитики DeepState сообщили о некоторых продвижениях армии рф в данном регионе и что обстановка там складывается не лучшим образом, передает УНН.

Сегодня московиты, в очередной раз, начали распространять фейк, заявив, что они полностью оккупировали Курщину и вытеснили с территории подразделения Сил Обороны. Данное заявление не соответствует действительности, но обстановка в данном районе складывается не лучшим образом - говорится в заметке DeepState.

Отмечается, что враг имел продвижение на Курщине, в частности, практически полностью занял населенный Горналь и продвинулся в районе Олешни.

Это последние села, вокруг которых остался контроль бойцами Сил Обороны. поэтому "Курская операция" до сих пор продолжается, где украинские военные ведут бои с московитами и корейцами. В частности, осуществляется охота и поражение логистики врага, его место сосредоточения и т.д. - доложили аналитики.

"Противник не оставляет попыток продвинуться и закрепиться на Сумщине. Осуществляет накопление в селе Журавка и пытается подойти к селу Беловоды. А также закрепляется и осуществляет накопление в Басовке, пробуя двигаться в сторону Локни, но пока безуспешно. Силы Обороны прилагают максимальные усилия, чтобы не давать кацапам продвигаться и накапливаться", - пишет команда DeepState.

Напомним

В течение суток, 26 апреля на фронте произошло 162 боевых столкновения. Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском, Лиманском и Торецком направлениях, а также на Курщине.

Враг продвинулся в Курской области - DeepState