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Жителів Білопілля та Ворожби на Сумщині терміново закликали евакуюватися: деталі

Київ • УНН

 • 2342 перегляди

Мешканців Білопілля та Ворожби закликають евакуюватися через обстріли. Евакуаційні автобуси відправляються щоранку о 8:00. Записатися на евакуацію можна цілодобово.

Жителів Білопілля та Ворожби на Сумщині терміново закликали евакуюватися: деталі

Жителів населених пунктів Білопілля і Ворожби Сумської області закликали терміново евакуюватися у безпечні регіони. Про це написав у соціальній мережі Facebook голова Сумської районної державної адміністрації Михайло Мельник, передає УНН.

Деталі

Як зазначив чиновник, евакуаційні автобуси їдуть кожен ранок об 8:00. Також на евакуацію можна записатися цілодобово.

Мельник озвучив також контакти евакуаційних штабів:

  • Оперативний черговий штабу евакуації Сумського району - +380 (50) 650 70 83;
    • Евакуаційний штаб міста Ворожба - +380935334500.

      Нагадаємо

      За добу росіяни майже 100 разів обстріляли Сумщину, вбивши одну людину та поранивши трьох. Були пошкоджені інфраструктура, житло та підприємство харчової промисловості.

      Також УНН повідомляв, що вночі, 5 травня, російські окупанти завдали комбінованого удару по Конотопу, знищивши інфраструктурний об'єкт. За попередніми даними, загиблих та поранених немає – про це повідомив міський голова Артем Семеніхін.

      Євген Устименко

      Євген Устименко

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