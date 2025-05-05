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Жителей Белополья и Ворожбы в Сумской области срочно призвали эвакуироваться: детали

Киев • УНН

 • 1856 просмотра

Жителей Белополья и Ворожбы призывают эвакуироваться из-за обстрелов. Эвакуационные автобусы отправляются каждое утро в 8:00. Записаться на эвакуацию можно круглосуточно.

Жителей Белополья и Ворожбы в Сумской области срочно призвали эвакуироваться: детали

Жителей населенных пунктов Белополье и Ворожбы Сумской области призвали срочно эвакуироваться в безопасные регионы. Об этом написал в социальной сети Facebook глава Сумской районной государственной администрации Михаил Мельник, передает УНН.

Детали

Как отметил чиновник, эвакуационные автобусы едут каждое утро в 8:00. Также на эвакуацию можно записаться круглосуточно.

Мельник озвучил также контакты эвакуационных штабов:

  • Оперативный дежурный штаба эвакуации Сумского района - +380 (50) 650 70 83;
    • Эвакуационный штаб города Ворожба - +380935334500.

      Напомним

      За сутки россияне почти 100 раз обстреляли Сумщину, убив одного человека и ранив троих. Были повреждены инфраструктура, жилье и предприятие пищевой промышленности.

      Также УНН сообщал, что ночью, 5 мая, российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Конотопу, уничтожив инфраструктурный объект. По предварительным данным, погибших и раненых нет – об этом сообщил мэр Артем Семенихин.

      Евгений Устименко

      Евгений Устименко

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