Жителей Белополья и Ворожбы в Сумской области срочно призвали эвакуироваться: детали
Киев • УНН
Жителей Белополья и Ворожбы призывают эвакуироваться из-за обстрелов. Эвакуационные автобусы отправляются каждое утро в 8:00. Записаться на эвакуацию можно круглосуточно.
Жителей населенных пунктов Белополье и Ворожбы Сумской области призвали срочно эвакуироваться в безопасные регионы. Об этом написал в социальной сети Facebook глава Сумской районной государственной администрации Михаил Мельник, передает УНН.
Детали
Как отметил чиновник, эвакуационные автобусы едут каждое утро в 8:00. Также на эвакуацию можно записаться круглосуточно.
Мельник озвучил также контакты эвакуационных штабов:
- Оперативный дежурный штаба эвакуации Сумского
района - +380 (50) 650 70 83;
- Эвакуационный штаб города Ворожба - +380935334500.
Напомним
За сутки россияне почти 100 раз обстреляли Сумщину, убив одного человека и ранив троих. Были повреждены инфраструктура, жилье и предприятие пищевой промышленности.
Также УНН сообщал, что ночью, 5 мая, российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Конотопу, уничтожив инфраструктурный объект. По предварительным данным, погибших и раненых нет – об этом сообщил мэр Артем Семенихин.