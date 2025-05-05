росіяни майже 100 разів обстріляли Сумщину, є загиблий та поранені
Київ • УНН
За добу росіяни майже 100 разів обстріляли Сумщину, вбивши одну людину та поранивши трьох. Пошкоджено інфраструктуру, житло та підприємство харчової промисловості.
Внаслідок російських обстрілів Сумської області за добу загинула людина, троє поранені. Зафіксовано майже 100 ворожих обстрілів, є пошкодження цивільної інфраструктури, підприємства харчової промисловості, повідомили у Сумській ОВА у понеділок у Telegram, пише УНН.
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"Внаслідок російських обстрілів території області протягом доби є загиблий у Великописарівській громаді, поранено трьох мирних жителів у Білопільській громаді", - ідеться у повідомленні.
Протягом доби, з ранку 4 травня до ранку 5 травня 2025 року, російські війська, як зазначається, здійснили майже 100 обстрілів по 28 населених пунктах у 12 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському та Конотопському районах.
Ворог, як вказано, активно застосовував керовані авіабомби, скидання ВОГ з БпЛА та FPV-дрони: 20 скидань ВОГ з БпЛА; майже 20 ударів КАБів; майже 20 атак FPV-дронами.
За даними ОВА, пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Великописарівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Білопільській громаді пошкоджено 9 приватних домогосподарств, об’єкти цивільної інфраструктури, 5 автомобілів;
- у Конотопській громаді пошкоджено нежитлові приміщення;
- у Ворожбянській громаді пошкоджено приміщення підприємства харчової промисловості.
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