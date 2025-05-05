россияне почти 100 раз обстреляли Сумскую область, есть погибший и раненые
Киев • УНН
За сутки россияне почти 100 раз обстреляли Сумскую область, убив одного человека и ранив троих. Повреждена инфраструктура, жилье и предприятие пищевой промышленности.
В результате российских обстрелов Сумской области за сутки погиб человек, трое ранены. Зафиксировано около 100 вражеских обстрелов, есть повреждения гражданской инфраструктуры, предприятия пищевой промышленности, сообщили в Сумской ОВА в понедельник в Telegram, пишет УНН.
Детали
"В результате российских обстрелов территории области в течение суток есть погибший в Великописаревской громаде, ранены трое мирных жителей в Белопольской громаде", - говорится в сообщении.
В течение суток, с утра 4 мая до утра 5 мая 2025 года, российские войска, как отмечается, совершили около 100 обстрелов по 28 населенным пунктам в 12 территориальных громадах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском и Конотопском районах.
Враг, как указано, активно применял управляемые авиабомбы, сброс ВОГ с БпЛА и FPV-дроны: 20 сбросов ВОГ с БпЛА; около 20 ударов КАБов; около 20 атак FPV-дронами.
По данным ОВА, повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Великописаревской громаде поврежден частный жилой дом;
- в Белопольской громаде повреждены 9 частных домохозяйств, объекты гражданской инфраструктуры, 5 автомобилей;
- в Конотопской громаде повреждены нежилые помещения;
- в Ворожбянской громаде повреждено помещение предприятия пищевой промышленности.
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