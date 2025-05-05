росіяни атакували Конотоп ракетами та дронами: знищено об'єкт інфраструктури
Київ • УНН
Вночі 5 травня російська армія завдала комбінованого удару по Конотопу, знищивши інфраструктурний об'єкт. За попередніми даними, загиблих та поранених немає.
У ніч на понеділок, 05 травня російська армія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Конотопу Сумської області. Внаслідок обстрілу знищено інфраструктурний об’єкт. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін, передає УНН.
Атака була комбінована із застосуванням більше десятка шахедів та двох балістичних ракет. росіяни били з інтервалами навмисно, щоби нанести більше шкоди, щоби вбити рятувальників та медиків. Цинічні потвори
За його словами, в результаті ворожого удару знищено обʼєкт інфраструктури нашого міста.
Артем Семеніхін також повідомив, що, за попередніми даними, обійшлося без загиблих та поранених.
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