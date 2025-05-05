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россияне атаковали Конотоп ракетами и дронами: уничтожен объект инфраструктуры

Киев • УНН

 • 128 просмотра

Ночью 5 мая российская армия нанесла комбинированный удар по Конотопу, уничтожив инфраструктурный объект. По предварительным данным, погибших и раненых нет.

россияне атаковали Конотоп ракетами и дронами: уничтожен объект инфраструктуры

В ночь на понедельник, 05 мая российская армия нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по Конотопу Сумской области. В результате обстрела уничтожен инфраструктурный объект. Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин, передает УНН.

Атака была комбинирована с применением более десятка шахедов и двух баллистических ракет. россияне били с интервалами намеренно, чтобы нанести больше вреда, чтобы убить спасателей и медиков. Циничные уроды

- написал чиновник.

По его словам, в результате вражеского удара уничтожен объект инфраструктуры нашего города.

Артем Семенихин также сообщил, что, по предварительным данным, обошлось без погибших и раненых.

Враг не прекращает атаковать Купянск: ранение получила 89-летняя женщина, 52-летний мужчина в стрессе04.05.25, 19:52 • 3908 просмотров

Вита Зеленецкая

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