россияне атаковали Конотоп ракетами и дронами: уничтожен объект инфраструктуры

В ночь на понедельник, 05 мая российская армия нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по Конотопу Сумской области. В результате обстрела уничтожен инфраструктурный объект. Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин, передает УНН.

Атака была комбинирована с применением более десятка шахедов и двух баллистических ракет. россияне били с интервалами намеренно, чтобы нанести больше вреда, чтобы убить спасателей и медиков. Циничные уроды - написал чиновник.

По его словам, в результате вражеского удара уничтожен объект инфраструктуры нашего города.

Артем Семенихин также сообщил, что, по предварительным данным, обошлось без погибших и раненых.

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