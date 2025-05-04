Враг не прекращает атаковать Купянск: ранение получила 89-летняя женщина, 52-летний мужчина в стрессе
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Купянск из артиллерии, ранив двух мирных жителей. Повреждены частные дома, начато расследование военных преступлений.
Армия рф продолжает атаковать Купянск в Харьковской области, в результате очередного обстрела пострадали двое мирных жителей, передает УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
... начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)
Детали
По данным следствия, 4 мая военнослужащие вс рф неоднократно били по Купянску. Ориентировочно в 4:00 в результате попадания КАБа поврежден частный дом.
Из-за вражеского обстрела, который произошел около 6:00, разрушено домовладение. Без пострадавших. Точный тип вооружения, которое применили российские военные, устанавливается.
Около 15:50 враг обстрелял город из артиллерии, в результате чего возник пожар в частном доме. Пострадали двое мирных жителей: 52-летний мужчина получил острую реакцию на стресс, 89-летняя женщина получила ранения стеклом, она госпитализирована.
Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, прокуроры совместно со следователями полиции принимают все надлежащие меры для фиксации военных преступлений, совершенных военнослужащими рф.
Лесные пожары в Харьковской области после ударов рф: детонируют боеприпасы, готовится эвакуация местных жителей04.05.25, 16:59 • 12314 просмотров