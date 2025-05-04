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Лісові пожежі на Харківщині після ударів рф: детонують боєприпаси, готується евакуація місцевих жителів
13:59 • 13154 перегляди

Лісові пожежі на Харківщині після ударів рф: детонують боєприпаси, готується евакуація місцевих жителів

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Ворог не припиняє атакувати Купʼянськ: поранення отримала 89-річна жінка, 52-річний чоловік у стресі

Київ • УНН

 • 1674 перегляди

Російські війська обстріляли Куп'янськ з артилерії, поранивши двох мирних жителів. Пошкоджено приватні будинки, розпочато розслідування воєнних злочинів.

Ворог не припиняє атакувати Купʼянськ: поранення отримала 89-річна жінка, 52-річний чоловік у стресі

Армія рф продовжує атакувати Купʼянськ, що на Харківщині, внаслідок чергового обстрілу постраждали двоє мирних мешканців, передає УНН із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

... розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України) 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, 4 травня військовослужбовці зс рф неодноразово били по Купʼянську. Орієнтовно о 4:00 внаслідок влучання КАБу пошкоджено приватний будинок.

Через ворожий обстріл, який відбувся близько 6:00, зруйновано домоволодіння. Без постраждалих. Точний тип озброєння, яке застосували російські військові, встановлюється.

Близько 15:50 ворог обстріляв місто з артилерії, внаслідок чого виникла пожежа в приватному будинку. Постраждали двоє мирних мешканців: 52-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес, 89-річна жінка дістала поранення склом, її ушпиталено.

Попри складну безпекову ситуацію, прокурори спільно зі слідчими поліції вживають усіх належних заходів для фіксації воєнних злочинів, вчинених військовослужбовцями рф.

Лісові пожежі на Харківщині після ударів рф: детонують боєприпаси, готується евакуація місцевих жителів04.05.25, 16:59 • 12997 переглядiв

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