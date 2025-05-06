Враг сбросил на Сумщину более 10 авиабомб: погибли по меньшей мере шесть человек, продолжается эвакуация
Киев • УНН
российские войска массированно обстреляли Белопольскую и Ворожбянскую громады. В результате чего, разрушены десятки домов и есть погибшие, продолжается эвакуация более 500 жителей.
В результате массированных авиаударов по общинам Сумщины продолжается срочная эвакуация жителей Белопольской и Ворожбянской общин. Об этом сообщил заместитель председателя Сумского районного совета Владимир Бицак в прямом эфире телеканала Киев24, передает УНН.
Детали
По словам Бицака, только за последние сутки по Белополью российские войска сбросили 20 авиабомб КАБ, а по Ворожбе — 11. В результате разрушено не менее 20 домов в Белополье и более 10 — в Ворожбе.
Также он добавил, что в Белополье погибли четыре человека, еще восемь получили ранения. А в Ворожбе подтверждены двое погибших.
Такая печальная статистика. Рашисты разрушили мост через реку, которая течет в Белополье, что затрудняет логистику, эвакуацию затрудняет. Нет в той же Ворожбе интернета, что затрудняет также оповещение людей
В частности, по информации, пока трудно понять, сколько людей еще остается, поскольку некоторые возвращались.
Поэтому призываю волонтеров, кто из Ворожбы, Белополья, кто слышит, молодежь, чтобы присоединиться к оповещению об эвакуации пожилых людей и всех других. Может кто не ориентируется или может не знает, где это провести эту эвакуацию, каким образом это сделать
Ранее об эвакуации из этих двух общин заявлял начальник Сумской ОВА Олег Григоров на странице в Facebook. Он отмечал, что на сегодня планировалась эвакуация более 500 жителей.
Мы понимаем, что оставить дом – болезненное решение. Но оно необходимо для сохранения самого ценного – жизни и здоровья
Напомним
5 мая спасатели ГСЧС вывезли 31 человека, в том числе 7 детей, из Белопольской общины из-за постоянных вражеских обстрелов. Среди эвакуированных были также пожилые люди.