Враг сбросил на Сумщину более 10 авиабомб: погибли по меньшей мере шесть человек, продолжается эвакуация

В результате массированных авиаударов по общинам Сумщины продолжается срочная эвакуация жителей Белопольской и Ворожбянской общин. Об этом сообщил заместитель председателя Сумского районного совета Владимир Бицак в прямом эфире телеканала Киев24, передает УНН.

Детали

По словам Бицака, только за последние сутки по Белополью российские войска сбросили 20 авиабомб КАБ, а по Ворожбе — 11. В результате разрушено не менее 20 домов в Белополье и более 10 — в Ворожбе.

Также он добавил, что в Белополье погибли четыре человека, еще восемь получили ранения. А в Ворожбе подтверждены двое погибших.

Такая печальная статистика. Рашисты разрушили мост через реку, которая течет в Белополье, что затрудняет логистику, эвакуацию затрудняет. Нет в той же Ворожбе интернета, что затрудняет также оповещение людей - отметил Бицак.

В частности, по информации, пока трудно понять, сколько людей еще остается, поскольку некоторые возвращались.

Поэтому призываю волонтеров, кто из Ворожбы, Белополья, кто слышит, молодежь, чтобы присоединиться к оповещению об эвакуации пожилых людей и всех других. Может кто не ориентируется или может не знает, где это провести эту эвакуацию, каким образом это сделать - добавил заместитель председателя Сумского райсовета.

Ранее об эвакуации из этих двух общин заявлял начальник Сумской ОВА Олег Григоров на странице в Facebook. Он отмечал, что на сегодня планировалась эвакуация более 500 жителей.

Мы понимаем, что оставить дом – болезненное решение. Но оно необходимо для сохранения самого ценного – жизни и здоровья - говорится в заметке.

Напомним

5 мая спасатели ГСЧС вывезли 31 человека, в том числе 7 детей, из Белопольской общины из-за постоянных вражеских обстрелов. Среди эвакуированных были также пожилые люди.