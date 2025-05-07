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Удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла до 4, триває пошуково-рятувальна операція

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Внаслідок масованої атаки дронами по Запоріжжю 6 травня кількість поранених зросла до 4. Пошкоджено приватні будинки, об'єкти інфраструктури та автомобілі, триває рятувальна операція.

Удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла до 4, триває пошуково-рятувальна операція

Кількість поранених внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю зросла до 4. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, медики надають пораненим всю необхідну допомогу.

Тим часом у ДСНС уточнили, що російські війська завдали масованого удару безпілотниками в період з 21:55 по 22:20 6 травня. Пошкоджені приватні будинки та об’єкти інфраструктури.

За однією з адрес сталося руйнування житлового будинку, виникла пожежа на площі 50 кв. м. Рятувальники вивільнили з-під завалів будинку 2 людей та передали медикам. Пожежу ліквідовано, триває пошуково-рятувальна операція

- йдеться у повідомленні ДСНС.

Там додали, що за іншою адресою надзвичайники ліквідували загоряння 10 гаражів на загальній площі 200 кв. м. Пошкоджено понад 10 легкових автомобілів.

"Психологи ДСНС надали допомогу 13 громадянам, з яких 1 дитина", - розповіли в ДСНС.

Нагадаємо

Ввечері у вівторок, 6 травня, армія рф атакувала Запоріжжя. У місті понівечені будівлі, під завалами можуть бути люди. Внаслідок ворожої атаки в одному із районів міста сталась пожежа.

У Сумській області активізують евакуацію населення через посилення ворожих обстрілів – ОВА06.05.25, 16:38 • 8138 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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