В Киеве из-за атаки врага 5 пострадавших, обломки дрона упали на жилой дом и супермаркет
Киев • УНН
В результате вражеской атаки в Днепровском районе Киева пострадали 5 человек, сообщил начальник КГВА. Также в Шевченковском районе возник пожар из-за падения обломков.
В Днепровском районе Киева в результате вражеской атаки пострадали 5 человек. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, информирует УНН.
Детали
Также он рассказал, что в Шевченковском районе возник пожар в результате падения обломков на жилой дом и супермаркет.
В Днепровском районе в результате вражеской атаки имеем 5 пострадавших. Детали устанавливаются
В 5:12 в Киеве был объявлен отбой воздушной тревоги.
Напомним
В ночь на 7 мая враг совершил массированную атаку дронами по Киеву. В Днепровском районе Киева вражеский БПЛА частично разрушил верхние этажи дома. В Святошинском районе горят квартиры, а в Соломенском районе – пожар на открытой территории.