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Число пострадавших из-за массированной атаки рф на Киев продолжает расти: новые кадры последствий
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Число пострадавших из-за массированной атаки рф на Киев продолжает расти: новые кадры последствий

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Число пострадавших из-за массированной атаки рф на Киев продолжает расти: новые кадры последствий

Киев • УНН

 • 2218 просмотра

В результате атаки рф на Киев 7 мая 2025 года погибло два человека, семеро получили ранения. Повреждены жилые дома и торговый центр в четырех районах столицы.

Число пострадавших из-за массированной атаки рф на Киев продолжает расти: новые кадры последствий

Количество пострадавших в результате массированной атаки на Киев возросло до 7, погибли два человека, сообщили в Офисе Генпрокурора в среду, показав новые кадры последствий удара рф, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 7 мая 2025 года вооруженные силы рф атаковали столицу ударными БПЛА.

Известно о двух погибших и семи пострадавших

- сообщили в прокуратуре.

Ситуация по районам

По данным прокуратуры, в Шевченковском районе Киева произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Погибли два человека.

В Святошинском районе столицы огнем повреждены квартиры на четырех последних этажах дома. В результате пожара ожоги получили трое детей - 8, 13 и 16 лет. Их госпитализировали. Еще один подросток имеет острую реакцию на стресс, ему помощь оказали на месте. Также пострадали мужчина и женщина.

В Днепровском районе Киева повреждены общие помещения на 29-м и 30-м этажах многоэтажки и здание торгового центра.

В Соломенском районе травмирован мужчина.

Атака рф на Киев задела четыре района, уже 6 пострадавших: показали последствия07.05.25, 08:48 • 3056 просмотров

Юлия Шрамко

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