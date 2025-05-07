Число пострадавших из-за массированной атаки рф на Киев продолжает расти: новые кадры последствий
Киев • УНН
В результате атаки рф на Киев 7 мая 2025 года погибло два человека, семеро получили ранения. Повреждены жилые дома и торговый центр в четырех районах столицы.
Количество пострадавших в результате массированной атаки на Киев возросло до 7, погибли два человека, сообщили в Офисе Генпрокурора в среду, показав новые кадры последствий удара рф, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 7 мая 2025 года вооруженные силы рф атаковали столицу ударными БПЛА.
Известно о двух погибших и семи пострадавших
Ситуация по районам
По данным прокуратуры, в Шевченковском районе Киева произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Погибли два человека.
В Святошинском районе столицы огнем повреждены квартиры на четырех последних этажах дома. В результате пожара ожоги получили трое детей - 8, 13 и 16 лет. Их госпитализировали. Еще один подросток имеет острую реакцию на стресс, ему помощь оказали на месте. Также пострадали мужчина и женщина.
В Днепровском районе Киева повреждены общие помещения на 29-м и 30-м этажах многоэтажки и здание торгового центра.
В Соломенском районе травмирован мужчина.
Атака рф на Киев задела четыре района, уже 6 пострадавших: показали последствия07.05.25, 08:48 • 3056 просмотров