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Домашнє насильство: кількість звернень впала майже вдвічі у 2025 році - Нацполіція
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Кількість постраждалих через масовану атаку рф на Київ продовжує зростати: нові кадри наслідків

Київ • УНН

 • 5238 перегляди

Внаслідок атаки рф на Київ 7 травня 2025 року загинуло двоє людей, семеро отримали поранення. Пошкоджено житлові будинки та торговий центр у чотирьох районах столиці.

Кількість постраждалих через масовану атаку рф на Київ продовжує зростати: нові кадри наслідків

Кількість постраждалих внаслідок масованої атаки на Київ зросла до 7, загинуло двоє людей, повідомили в Офісі Генпрокурора у середу, показавши нові кадри наслідків удару рф, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, 7 травня 2025 року збройні сили рф атакували столицю ударними БпЛА.

Відомо про двох загиблих та сімох постраждалих

- повідомили у прокуратурі.

Ситуація по районах

За даними прокуратури, у Шевченківському районі Києва сталася пожежа у пʼятиповерховому житловому будинку. Загинули двоє людей.

У Святошинському районі столиці вогнем пошкоджені квартири на чотирьох останній поверхах будинку. Внаслідок пожежі опіки отримали троє дітей - 8, 13 та 16 років. Їх госпіталізували. Ще один підліток має гостру реакцію на стрес, йому допомогу надали на місці. Також постраждали чоловік та жінка.

У Дніпровському районі Києва пошкоджені загальні приміщення на 29-му та 30-му поверхах багатоповерхівки та будівля торгівельного центру.

У Соломʼянському районі травмовано чоловіка.

Атака рф на Київ зачепила чотири райони, уже 6 постраждалих: показали наслідки07.05.25, 08:48 • 3518 переглядiв

Юлія Шрамко

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