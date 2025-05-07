Кількість постраждалих через масовану атаку рф на Київ продовжує зростати: нові кадри наслідків
Київ • УНН
Внаслідок атаки рф на Київ 7 травня 2025 року загинуло двоє людей, семеро отримали поранення. Пошкоджено житлові будинки та торговий центр у чотирьох районах столиці.
Кількість постраждалих внаслідок масованої атаки на Київ зросла до 7, загинуло двоє людей, повідомили в Офісі Генпрокурора у середу, показавши нові кадри наслідків удару рф, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, 7 травня 2025 року збройні сили рф атакували столицю ударними БпЛА.
Відомо про двох загиблих та сімох постраждалих
Ситуація по районах
За даними прокуратури, у Шевченківському районі Києва сталася пожежа у пʼятиповерховому житловому будинку. Загинули двоє людей.
У Святошинському районі столиці вогнем пошкоджені квартири на чотирьох останній поверхах будинку. Внаслідок пожежі опіки отримали троє дітей - 8, 13 та 16 років. Їх госпіталізували. Ще один підліток має гостру реакцію на стрес, йому допомогу надали на місці. Також постраждали чоловік та жінка.
У Дніпровському районі Києва пошкоджені загальні приміщення на 29-му та 30-му поверхах багатоповерхівки та будівля торгівельного центру.
У Соломʼянському районі травмовано чоловіка.
Атака рф на Київ зачепила чотири райони, уже 6 постраждалих: показали наслідки07.05.25, 08:48 • 3518 переглядiв