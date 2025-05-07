В Киевской области вражеская атака дронов повредила новостройки: показали последствия
Киев • УНН
В Бучанском районе загорелась новостройка, повреждены 13 квартир, фасады домов и 18 авто. В Софиевской Борщаговке разрушение на 2-м этаже многоэтажки, жертв нет.
Российские войска сегодня атаковали Киевскую область дронами. В Бучанском районе произошел пожар в новостройке, повреждены квартиры, дома и автомобили. Об этом сообщили глава Киевской ОВА Николай Калашник, ГСЧС и полиция Киевской области в среду в Telegram, пишет УНН.
Детали
По данным главы ОВА, в области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.
В Бучанском районе в результате атаки произошло возгорание в десятиэтажной новостройке. Пожар ликвидирован. Зафиксировано частичное разрушение здания между вторым и третьим этажами. Повреждены 13 квартир. Также обломками сбитой цели поврежден фасад еще одной новостройки, 3 частных дома и 18 автомобилей
В ГСЧС уточнили, что в селе Софиевская Борщаговка в результате вражеской атаки БПЛА возник пожар и произошло разрушение конструкций на 2-м этаже многоэтажки в одном из жилых комплексов.
ГСЧС и ГУНП в области показали последствия атаки рф.
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