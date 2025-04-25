Україна запропонувала угоду на закупівлю систем Patriot для захисту від атак

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова купити необхідну кількість систем Patriot. Україна запропонувала конкретні варіанти угоди, щоб захистити наших людей, передає УНН.

Щойно провів засідання Ставки. Була сьогодні також окрема доповідь міністра оборони України. Найголовніше питання на сьогодні – ППО. Постачання в Україну систем ППО, постачання ракет для ППО. Наші домовленості з нашими партнерами. Контракти. Наша готовність виробляти ППО в Україні та перемовини щодо ліцензій. Були доповіді військових та урядовців - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна буде намагатися досягти відповідної згоди щодо закупівлі систем Patriot.

Ми готові купити необхідну кількість систем Patriot для нашої держави. Не йдеться про благодійність. Ми запропонували конкретні варіанти угоди, щоб захистити наших людей. Я доручив дипломатам працювати активніше щодо відповіді стосовно Patriot - додав Зеленський.

Нагадаємо

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що нічна атака росії на Україну була масованою та комбінованою, з використанням балістичних ракет для ударів по мирних містах. Попри зусилля українських повітряних сил, її наслідки – жахливі. Тож Україні потрібно ще більше систем ППО для захисту населення.

Зеленський: Україна готова купити системи Patriot, щоб захистити свої міста