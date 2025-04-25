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Украина предложила соглашение на закупку систем Patriot для защиты от атак

Киев • УНН

 • 448 просмотра

Владимир Зеленский заявил о готовности Украины приобрести необходимое количество систем Patriot. Предложены конкретные варианты соглашения, чтобы защитить население от российских атак.

Украина предложила соглашение на закупку систем Patriot для защиты от атак

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова купить необходимое количество систем Patriot. Украина предложила конкретные варианты соглашения, чтобы защитить наших людей, передает УНН.

Только что провел заседание Ставки. Был сегодня также отдельный доклад министра обороны Украины. Самый главный вопрос на сегодня – ПВО. Поставки в Украину систем ПВО, поставки ракет для ПВО. Наши договоренности с нашими партнерами. Контракты. Наша готовность производить ПВО в Украине и переговоры по лицензиям. Были доклады военных и правительственных чиновников 

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина будет стараться достичь соответствующего согласия по закупке систем Patriot.

Мы готовы купить необходимое количество систем Patriot для нашей страны. Речь не идет о благотворительности. Мы предложили конкретные варианты соглашения, чтобы защитить наших людей. Я поручил дипломатам работать активнее относительно ответа по Patriot 

- добавил Зеленский.

Напомним

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что ночная атака россии на Украину была массированной и комбинированной, с использованием баллистических ракет для ударов по мирным городам. Несмотря на усилия украинских воздушных сил, ее последствия – ужасны. Поэтому Украине нужно еще больше систем ПВО для защиты населения.

Зеленский: Украина готова купить системы Patriot, чтобы защитить свои города14.04.25, 10:47 • 8176 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

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