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Саакашвили приговорили еще к 4,5 годам тюрьмы за незаконное пересечение границы

Киев • УНН

 • 82147 просмотра

Суд в Грузии признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и приговорил к 4,6 годам тюрьмы. Общий срок заключения Саакашвили составляет 12,5 лет.

Саакашвили приговорили еще к 4,5 годам тюрьмы за незаконное пересечение границы

17 марта суд в Грузии признал виновным бывшего президента Михеила Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы. Он был приговорен еще на 4,6 года тюрьмы. Об этом сообщает Mtavari, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что третий президент Грузии Михеил Саакашвили был признан виновным судом по делу, связанному с незаконным пересечением государственной границы, и получил 4,5 года заключения за преступление, предусмотренное статьей 344 Уголовного кодекса Грузии.

Также был добавлен приговор от 12 марта по делу "так называемых пиджаков", в рамках которой третьему президенту назначено 9 лет заключения.

Судья Михеил Джинджолия назначил Саакашвили в общей сложности 12 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Экс-президент Грузии намеревался присутствовать на судебном заседании и произнести заключительное слово, однако ему было отказано в участии, причины адвокатам неизвестны. Михеил Саакашвили также не принимал участия в процессе дистанционно из клиники.

Справочно

Третий президент вернулся в Грузию 1 октября 2021 года. Против него прокуратура Иванишвили начала расследование по статье 344 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей незаконное пересечение государственной границы.

В рамках этого дела обвинение также предъявлено еще четырем лицам: Эльгудже Цомая, Зурабу и Шалве Цочори, а также Георгию Нариманидзе. Дело рассматривается отдельно, и они освобождены под залог.

Напомним

12 марта Михеила Саакашвили приговорили к девяти годам лишения свободы по "делу о пиджаках". Его признали виновным в растрате 9 млн лари из госбюджета на личные цели.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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