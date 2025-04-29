В Грузии продлили мандат комиссии по расследованию "преступлений Саакашвили": что известно

До 5 июня продлен мандат временной следственной комиссии, сформированной "Грузинской мечтой" в парламенте Грузии для изучения возможных преступлений "Единого национального движения" в период пребывания у власти. Об этом сообщил исполнительный секретарь правящей партии, лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузии".

Общественность ясно видит, что список тяжких преступлений криминального режима "Национального движения" практически неисчерпаем. Комиссия пытается расследовать в максимально короткие сроки хотя бы малую часть зверств, которые политики, называющие сегодня агентурой, совершили в отношении страны - заявил он.

С просьбой о продлении мандата комиссии еще на месяц ранее в парламент обратилась ее руководительница, экс-глава Минюста Грузии, ныне депутат парламента от ГМ Тея Цулукиани. По ее словам, с начала работы в середине февраля комиссия успела провести 17 заседаний и опросить 55 человек. Сюда не входят оппозиционные политики, которые не пришли на допросы, поскольку считают нелегитимными комиссию нынешний парламент и в целом. Из-за неявки начинают уголовные дела, фигурантам грозит до года тюрьмы. Среди них Ника Мелия, Ника Гварамия, Мамука Хазарадзе и другие оппозиционеры.

После окончания работы комиссия подготовит доклад. Цулукиани говорит, что они уже написали до сотни страниц заключения – "прежде всего по фактам пыток и бесчеловечного обращения".

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Парламентская комиссия по изучению "преступлений режима" Михаила Саакашвили в 2003-2012 годах стала воплощением центрального предвыборного обещания "Грузинской мечты". В партии уверяли, что устроят "грузинский Нюрнберг" для соратников Саакашвили, которые уже 13 лет не находятся у власти, но по-прежнему остаются их главными политическими оппонентами.

Сначала предметом работы комиссии называли следующие направления:

систематические пытки в пенитенциарных учреждениях;

убийства, насилие, вторжение в частную жизнь;

коррупция и давление на предприятия с целью изъятия активов и вымогательства денег;

изъятие средств массовой информации у их законных владельцев;

развязывание войны в 2008 году.

В конце марта мандат комиссии расширили. Она решила проверять и предполагаемые преступления партии Саакашвили в годы пребывания в оппозиции, вплоть до сегодняшнего дня.

ГМ планирует направить финальный отчет Цулукиани в Конституционный суд, чтобы добиться признания Национального движения неконституционным. В то же время, партия власти принимает законодательные поправки, которые позволят запретить деятельность ЕНД и других политических групп со "схожей идеологией".

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