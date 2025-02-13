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Європарламент ухвалив резолюцію щодо Грузії та визнав Зурабішвілі легітимною

Європарламент ухвалив резолюцію щодо Грузії та визнав Зурабішвілі легітимною

Київ • УНН

 • 55798 перегляди

Європарламент ухвалив резолюцію щодо Грузії, визнавши Саломе Зурабішвілі легітимною президенткою. Депутати закликають ввести санкції проти правлячої партії та провести нові парламентські вибори.

Європарламент ухвалив резолюцію щодо Грузії, у якій президентку Саломе Зурабішвілі визнали легітимною, а також просять ввести санкції проти членів правлячої партії "Грузинська мрія". Про це повідомили у пресслужбі Європарламенту, пише УНН

Деталі 

Загалом, як повідомляється, "за" резолюцію проголосувало 400 депутатів Європарламенту, 63 - "проти", і 81 депутат утримався від голосування.

"Депутати Європарламенту закликають міжнародне співтовариство приєднатися до бойкоту самопроголошеної влади Грузії, яку вони звинувачують у підриві демократії в країні та придушенні інакомислення", - ідеться у повідомленні.

У резолюції зазначено, що Європарламент відмовляється визнавати самопроголошену владу правлячої партії "Грузинська мрія" після, як йдеться, фальсифікованих парламентських виборів, які відбулися, 26 жовтня 2024 року, включно з новопризначеним президентом Михайлом Кавелашвілі.

Окрім того, депутати Європарламенту продовжують визнавати Саломе Зурабішвілі легітимною президенткою Грузії.

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"Депутати Європарламенту продовжують визнавати Саломе Зурабішвілі законною президенткою Грузії та закликають президента Європейської ради Антоніу Кошту запросити її представляти країну на майбутніх засіданнях Європейської ради та Європейського політичного співтовариства", - зазначено у документі.

Також зазначається, що члени Європарламенту хочуть, щоб Рада і держави-члени ЄС запровадили персональні санкції щодо посадових осіб і політичних лідерів у Грузії, відповідальних за відхід від демократії, фальсифікацію виборів, порушення прав людини і переслідування політичних опонентів та активістів. 

Зокрема, ідеться про олігарха Бідзіну Іванішвілі, прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе, спікера парламенту Шалву Папуашвілі, а також суддів, які ухвалюють політично вмотивовані вироки, і представників ЗМІ, що поширюють дезінформацію.

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У резолюції також підтверджується, що єдиним розв'язанням нинішньої кризи в Грузії є проведення нових парламентських виборів, які, на думку членів Європарламенту, повинні відбутися протягом наступних кількох місяців.

"Висловлюючи глибокий жаль щодо відмови правлячої партії "Грузинська мрія" від свого шляху до європейської інтеграції та членства в НАТО, парламент знову заявляє про свою непохитну підтримку законних європейських устремлінь грузинського народу", - ідеться у повідомленні.

Нагадаємо 

26 жовтня у Грузії пройшли парламентські вибори, де брали участь 18 партій.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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